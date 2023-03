Acidente de trem na Grécia foi causado por erro humano, diz premiê

A colisão entre um trem de passageiros e um comboio de carga na Grécia foi provocado por “uma falha humana trágica”, afirmou o primeiro-ministro Kiriakos Mitsotakis, um dia após o pior acidente ferroviário da história do país. De acordo com o último boletim divulgado pelas autoridades, 52 pessoas morreram no acidente, que causou comoção nacional.

Esse “acidente ferroviário terrível não tem precedentes” e será “investigado a fundo”, prometeu o premiê, em pronunciamento na TV. Mitsotakis também admitiu que “décadas de fracassos” levaram ao acidente.

Apontado como responsável pela tragédia, o diretor da estação ferroviária de Larissa, cidade no centro do país, foi detido na quarta-feira, 1°, e será acusado de homicídio culposo e lesão corporal, depois que as autoridades atribuíram o ocorrido a um “erro humano”.

O homem de 59 anos, que não teve o nome revelado, pode ser condenado à prisão perpétua pelo acidente que ocorreu à meia-noite de terça-feira (19h de segunda em Brasília). Ele estava em serviço no momento do acidente, e terá de explicar como um trem de passageiros e um trem de carga circularam por vários quilômetros na mesma via, mas em sentidos opostos, antes de se chocarem.

O porta-voz do governo, Yiannis Economou, disse que a investigação vai analisar “atrasos na execução de trabalhos ferroviários provocados pelas deficiências crônicas do setor público e décadas de fracassos”.

Para Entender Acidente de trem na Grécia: dezenas de passageiros morrem e vagões ficam destruídos após colisão

Continua após a publicidade

O governo decretou três dias de luto nacional, e o ministro de Infraestrutura e Transporte, Kostas Karamanlis, pediu demissão horas depois do acidente. “Renuncio ao cargo de ministro de Infraestrutura e Transporte. Sinto que é meu dever fazê-lo, como uma mínima demonstração de respeito pela memória das pessoas que morreram tão injustamente”, disse Karamanlis em uma mensagem postada no Twitter.

Os sindicatos ferroviários afirmam que as falhas na linha que liga Atenas a Tessalônica são conhecidas há muitos anos. Cinco anos depois da privatização da empresa ferroviária Hellenic Train, que foi vendida para o grupo italiano Ferrovie dello Statto (FS), os sistemas de segurança ainda não foram automatizados./ AFP