Acidente em ponte em Baltimore, nos EUA, foi provocado por problema elétrico em navio

“Podemos confirmar que a tripulação notificou as autoridades sobre um problema elétrico”, disse Moore. Segundo ele, a equipe avisou que havia ficado sem energia próximo do momento em que a embarcação se chocou com a ponte.

Segundo o governador, o aviso antecipado do problema (enviado em forma de mayday, um pedido de ajuda) permitiu que o tráfego de veículos fosse interrompido na ponte antes do colapso, uma resposta rápida que ele creditou por salvar vidas. “Essas pessoas são heróis”, disse ele.