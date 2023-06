Acidente ferroviário mortal traz de volta questionamentos sobre segurança das ferrovias na Índia

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, tinha previsto inaugurar recentemente um trem elétrico de semi-alta velocidade equipado com um recurso de segurança para modernizar uma ferrovia envelhecida de enorme importância para a nação mais populosa do mundo.

Em vez disso, neste sábado, 3, o líder indiano viajou para o leste do estado de Odisha para lidar com um dos piores desastres ferroviários do país, que deixou mais de 280 mortos e centenas de feridos.

O enorme descarrilamento ocorrido na noite de sexta-feira envolvendo dois trens de passageiros deixou em evidência os problemas de segurança que continuam desafiando o vasto sistema ferroviário que transporta quase 22 milhões de passageiros todos os dias na nação.

Equipes de resgate após colisão de três trens perto de Balasore, no estado de Odisha, no leste da Índia, em 3 de junho de 2023. Foto: DIBYANGSHU SARKAR / AFP

Ferrovias extensas e antigas

A Índia, um país de 1,42 bilhão de habitantes, tem uma das ferrovias mais extensas e complicadas do mundo, construída durante a era colonial britânica: mais de 64.000 km de trilhos, 14.000 trens de passageiros e 8.000 estações.

Espalhado por todo o país, desde o Himalaia, no norte, até as margens das praias, no sul, é também um sistema enfraquecido por décadas de má administração e negligência. Apesar dos esforços para melhorar a segurança, várias centenas de acidentes acontecem todos os anos.

Continua após a publicidade

De 2017 a 2021, houve mais de 100.000 mortes relacionadas a trens na Índia, de acordo com um relatório de 2022 publicado pelo Departamento Nacional de Registros de Crimes do país asiático. Esse número inclui casos de quedas de passageiros, colisões e atropelamentos de pessoas por trens em alta velocidade nos trilhos.

Os dados oficiais também sugerem que os descarrilamentos são a forma mais comum de acidentes ferroviários na Índia, mas têm diminuído nos últimos anos.

De acordo com a Controladoria e Auditoria Geral da Índia, a Indian Railways registrou 2.017 acidentes de 2017 a 2021. Os descarrilamentos foram responsáveis por 69% dos acidentes, resultando em 293 mortes.

O relatório encontrou vários fatores, incluindo defeitos nos trilhos, problemas de manutenção, equipamentos de sinalização desatualizados e erros humanos como as principais causas dos descarrilamentos.

Policiais inspecionam o local do acidente após colisão de três trens perto de Balasore, no estado de Odisha, no leste da Índia, em 3 de junho de 2023. Foto: DIBYANGSHU SARKAR / AFP

Também afirmou que a falta de dinheiro ou a não utilização dos fundos disponíveis para a restauração dos trilhos levou a 26% dos acidentes.

Continua após a publicidade

Embora a segurança ferroviária na Índia tenha melhorado em comparação com os anos anteriores, quando acidentes graves e acidentes próximos a cruzamentos não controlados eram mais frequentes, muitas pessoas ainda perderam a vida e centenas ficaram feridas.

Em 2016, um trem de passageiros desviou para fora dos trilhos entre as cidades de Indore e Patna, matando 146 pessoas. Um ano depois, um descarrilamento no sul da Índia matou pelo menos 36 passageiros.

Investimento do governo

O governo Modi, no poder há nove anos, investiu dezenas de bilhões de dólares nas ferrovias. O dinheiro foi gasto na renovação ou substituição dos antigos trilhos colocados pelos britânicos no século XIX, na introdução de novos trens e na remoção de milhares de cruzamentos ferroviários não tripulados.

O trem que Modi deveria inaugurar no sábado era o 19º Vande Bharat Express da Índia, que liga a cidade ocidental de Mumbai ao estado sulista de Goa.

Os modernos trens foram projetados para ajudar a reduzir o risco de colisões e descarrilamentos. Eles serão equipados com um sistema nacional de proteção automática contra colisões de trens, uma tecnologia que deve tornar as viagens seguras, de acordo com o Ministro das Ferrovias, Ashwini Vaishnaw.

Mas o sistema ainda não foi instalado no trilho onde ocorreu o acidente de sexta-feira. Não ficou claro o que causou o recente descarrilamento dos trens, mas uma investigação foi iniciada.

Continua após a publicidade

Os especialistas sugerem que o sistema ferroviário do país precisa priorizar trilhos seguros e a proteção contra colisões.

“A Índia teve algum sucesso em tornar as viagens de trem mais seguras ao longo dos anos, mas muito mais precisa ser feito. Todo o sistema precisa de um realinhamento e desenvolvimento distribuído. Não podemos nos concentrar apenas em trens modernos e ter trilhos que não são seguros”, disse Swapnil Garg, ex-oficial do Serviço Ferroviário Indiano de Engenheiros Mecânicos.

Garg disse que o acidente deveria “estremecer todo o sistema ferroviário” e levar as autoridades a revisar a “cultura de segurança fraca”.

“Não espero que as autoridades virem a chave e consertem as coisas rapidamente. O sistema ferroviário indiano é enorme e levará tempo para torná-lo mais seguro. Mas é preciso que haja vontade”, disse ele.