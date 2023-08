Adolescente de 13 anos sobrevive depois de escorregar e cair de penhasco de 30m no Grand Canyon

Um menino de 13 anos da Dakota do Norte sobreviveu a uma queda de quase 30 metros no parque Grand Canyon, no Arizona (EUA), durante uma viagem na terça-feira, 8. As autoridades disseram que as equipes de emergência levaram duas horas para resgatar Wyatt Kauffman depois que ele escorregou em um penhasco e caiu quase 30 metros na trilha Bright Angel Point.

O adolescente foi levado de avião para um hospital de Las Vegas para tratamento de nove vértebras quebradas, além de uma ruptura do baço, um colapso pulmonar, uma concussão e uma mão quebrada e um dedo deslocado.

“Eu estava na borda e estava saindo do caminho para que outras pessoas pudessem tirar uma foto”, disse Wyatt ao canal de TV Phoenix KPNX. “Eu me agachei e me segurei em uma pedra. Eu só tinha uma mão nela”, disse ele. “Perdi o controle e comecei a cair para trás.”

O National Park Service disse em um comunicado que a equipe de busca e resgate do Grand Canyon respondeu a uma chamada na terça-feira de que um visitante havia caído da borda do North Rim. Uma vez no local, as autoridades determinaram que o resgate por helicóptero “não era viável” e usaram uma corda para levantar o menino até a borda. Foram necessários quase 40 funcionários de emergência e cerca de duas horas para resgatar Wyatt e levá-lo a um hospital de Las Vegas para tratamento, informou o KPNX.

Localizado no Estado do Arizona, o Grand Canyon é um parque de cânions de vastas proporções, com 16 km de largura e 1,6 km de profundidade ao longo de seu comprimento de 445 km. Foto: RHONA WISE/AFP

Wyatt diz que não se lembra muito de seu resgate de duas horas. “Eu só me lembro de acordar e estar na parte de trás de uma ambulância e um helicóptero e entrar em um avião”, disse ele ao KPNX. Seu pai, Brian Kauffman, estava em casa em Dakota do Norte quando soube do acidente de seu filho. “Foi um dos telefonemas mais emocionantes que já recebi, para ser honesto com você”, disse ele ao KPNX, agradecendo aos socorristas por salvar o adolescente. “Temos sorte de trazer nosso filho para casa em um carro no banco da frente, em vez de em uma caixa.”

Bright Angel Point é o ponto de vista mais popular no Grand Canyon’s North Rim e é famoso pelo cenário de cordilheiras irregulares e pôr do sol extenso. A área é um sucesso entre os caminhantes, e o National Park Service adverte que algumas partes da trilha são “expostas aos elementos”, “estreitas” e “surpreendentemente íngremes”./AP e Washington Post.