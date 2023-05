Adolescente de 14 anos mata oito crianças e um segurança em escola na Sérvia

BELGRADO-Um adolescente abriu fogo na escola primária Vladislav Ribnikar em Belgrado, capital da Sérvia, nesta quarta-feira, 3, matando oito crianças e um guarda escolar, afirmou a polícia. Mais seis crianças e uma professora ficaram feridas e hospitalizadas.

A polícia identificou o atirador por suas iniciais, K.K., e disse que ele abriu fogo com a arma de seu pai. Ele foi preso no pátio da escola, segundo a polícia. Uma declaração o identificou como um aluno da escola no centro de Belgrado, nascido em 2009.

A polícia disse que recebeu uma ligação sobre o tiroteio na escola primária Vladislav Ribnikar por volta das 8h40 no horário local (3h40 no horário de Brasília). As escolas primárias na Sérvia têm oito séries, começando com a primeira série.

Uma mãe acompanha sua filha após um ataque a tiros em uma escola na capital da Sérvia, Belgrado Foto: Oliver Bunic/AFP

“Eu pude ouvir o tiroteio. Foi sem parar”, um aluno que estava em uma aula de esportes no andar de baixo quando o tiroteio começou. “Eu não sabia o que estava acontecendo. Estávamos recebendo algumas mensagens no telefone”, acrescentou o estudante.

Sérvia tem poucos casos semelhantes

Ao contrário dos Estados Unidos, ataques a tiro na Sérvia e na região mais ampla dos Bálcãs são extremamente raros; nenhum foi relatado nas escolas nos últimos anos. No último tiroteio em massa, um veterano da guerra dos Balcãs em 2013 matou 13 pessoas em um vilarejo no centro da Sérvia.

Especialistas, no entanto, alertaram repetidamente sobre o número de armas que sobraram no país após as guerras da década de 1990. Eles também observam que a instabilidade de décadas decorrente dos conflitos, bem como as dificuldades econômicas em curso, podem desencadear tais explosões.

Imagens da mídia local da cena mostraram comoção do lado de fora da escola quando a polícia removeu o suspeito, cuja cabeça estava coberta enquanto os policiais o levavam a um carro estacionado na rua.

Suspeito de ter matado nove pessoas em um ataque a tiros na escola Vladislav Ribnikar é levado pela polícia em Belgrado, Sérvia Foto: AP / AP

A aluna que ouviu o tiroteio, identificada apenas pelas iniciais, E.M., por conta da idade, descreveu o suspeito como um “cara quieto” e “de boa aparência”.

“Ele estava tendo boas notas, mas não sabíamos muito sobre ele”, acrescentou o aluno. “Ele não era tão aberto com todo mundo. Certamente eu não esperava que isso acontecesse. "

Milan Milosevic, que disse que sua filha estava em uma aula de história quando o tiroteio ocorreu, disse à televisão N1 que saiu correndo quando soube o que havia acontecido.

“Perguntei onde está meu filho, mas ninguém soube me dizer nada a princípio”, disse ele. “Então ela ligou e descobrimos que ela estava fora.”

“Ele (o atirador) atirou primeiro na professora e depois nas crianças que se esconderam sob as carteiras”, disse Milosevic, citando sua filha. “Ela disse que ele era um menino quieto e bom aluno.”

A polícia isolou os quarteirões ao redor da escola, no centro de Belgrado./AP