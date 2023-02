Adolescente é morta por tubarão enquanto nadava com golfinhos na Austrália

PERTH, AUSTRÁLIA - Uma adolescente foi morta em um suposto ataque de tubarão na cidade de Perth, na Austrália Ocidental, depois de pular de seu jet ski para nadar com golfinhos, informou a polícia no sábado.

A jovem de 16 anos, identificada como Stella Berry, foi retirada do Rio Swan com ferimentos graves. A equipe de emergência prestou assistência médica no local, mas ela não resistiu aos ferimentos, segundo o inspetor interino da polícia, Paul Robinson.

Ele disse que a vítima estava com seus amigos em jet skis. “Possivelmente havia um grupo de golfinhos visto nas proximidades e a jovem pulou na água para nadar perto dos golfinhos”, explicou.

“A família não estava lá quando isso aconteceu, mas sim seus amigos. Este é um incidente extremamente traumático para qualquer um testemunhar, então obviamente estamos oferecendo serviços de aconselhamento para qualquer pessoa que testemunhou ou foi afetada pelo o incidente”, disse.

Robinso disse que o Departamento de Pesca o informou que era incomum um tubarão estar tão longe no rio, que flui pela cidade de Perth para o Oceano Índico.

Segundo o ministro das Pescas, Don Punch, o ataque foi provavelmente cometido por um tubarão-cabeça-chata, que costumam aparecer no rio. Segundo o ministro, porém, foi o primeiro ataque fatal de tubarão no Rio Swan em cem anos. /AP