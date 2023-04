Advogado afirma que Trump não será algemado quando chegar a tribunal

NOVA YORK – O advogado do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou nesta sexta-feira, 31, que ele não será algemado ao se apresentar ao tribunal de Manhattan na terça-feira, 4. O republicano deve seguir os outros protocolos de rotina da Justiça americana, como registrar as impressões digitais e ser fotografado, e receber proteção do Serviço Secreto.

Os detalhes do procedimento legal foram acordados entre a promotoria de Nova York e os advogados do ex-presidente. Todas as etapas devem ser feitas reservadamente, longe dos olhos do público.

Joe Tacopina, que integra a equipe de defesa de Trump, também afirmou que ele vai se declarar inocente perante o tribunal. Os advogados também irão entregar moções contra a acusação, alegando irregularidades legais. O futuro do processo é incerto porque a situação de um ex-presidente denunciado na Justiça criminal é inédita nos EUA.

Caso o ex-presidente não se apresente na terça-feira, os promotores de Nova York precisariam entrar com um pedido de extradição da Flórida. Entretanto, os advogados de defesa afirmam que ele irá comparecer.

Repórteres e pedestres diante da Trump Towet, em Nova York, nesta sexta-feira, 31 Foto: Peter Foley/EFE

Há um temor que a ida de Trump ao tribunal inflame apoiadores e opositores a protestarem em Nova York. Nesta sexta-feira, as ruas ao redor do local não registraram manifestações em larga escala a favor ou contra o ex-presidente, embora turistas tenham aproveitado para tirar selfies e um batalhão de repórteres e policiais permaneçam reunidos.

Os republicanos do Congresso, assim como o próprio Trump, afirmam que toda a questão é politicamente motivada.

“Pedimos que você se abstenha dessas acusações inflamatórias, retire sua demanda por informações e deixe o processo de justiça criminal prosseguir sem interferência política ilegal”, escreveu o procurador do distrito de Manhattan, Alvin Bragg, a três parlamentares republicanos nesta sexta-feira, em uma carta obtida pela agência de notícias Associated Press.

As implicações políticas do caso podem ser enormes antes da eleição presidencial do próximo ano. Trump já está em campanha e disse que o caso contra ele poderia prejudicar seus planos de retornar à presidência, embora a arrecadação da campanha tenha impulsionado após o caso.

A acusação contra Trump envolve um pagamento feito antes da eleição presidencial de 2016 para Stormy Daniels, uma atriz de filmes pornô, para impedi-la de falar publicamente sobre um caso amoroso que ela disse ter tido com Trump anos antes.

Trump postou nas redes sociais em 18 de março que seria preso, mas isso não acontecerá se ele se entregar voluntariamente. /Associated Press