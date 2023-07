Afeganistão: Taleban proíbe salões de beleza para mulheres

O Taleban anunciou a proibição de salões de beleza femininos no Afeganistão e deu prazo de um mês para o fechamento de todos os que operam no País, anunciou um porta-voz do governo na terça-feira, 4. Essa foi mais recente de uma série de restrições baseadas na interpretação rígida da lei islâmica.

“O ministério enviou uma carta aos municípios para cancelar a licença dos salões de beleza” a partir de 25 de julho, disse à EFE o porta-voz do Ministério da Propagação da Virtude e Prevenção do Vício, Mohammad Sadiq Akif Mahajir. A medida foi realizada seguindo as ordens do líder supremo do Taleban, Mullah Mawlawi Haibatullah Akhundzada.

Decreto afetara cerca de 12 mil salões, de acordo com a Câmara de Artesãos de Cabul. Na foto, uma funcionária se prepara para sair após o fechamento de um salão no Afeganistão. Foto: EFE/EPA/SAMIULLAH POPAL

Esse veto, mais um que se soma à lista de proibições impostas aos afegãos desde que o grupo chegou ao poder em agosto de 2021, também representa uma perda significativa das poucas fontes de renda. “Milhares de famílias chefiadas por mulheres perderão fontes de renda. Isso é realmente difícil para nós sobrevivermos e é uma espécie de tortura para nós”, disse à EFE uma maquiadora de um centro de beleza de Cabul.

Desde que os fundamentalistas chegaram ao poder, há um ano e meio, as mulheres têm sofrido um retrocesso em termos de direitos, com restrições como a segregação por sexo em locais públicos, a imposição do véu ou a obrigatoriedade de estarem acompanhadas por um familiar do sexo masculino. em viagens longas. A esta lista de cortes foi incluída, em dezembro passado, a proibição de trabalhar em ONGs ou de estudar em universidades.

Salões de beleza das 33 províncias do Afeganistão têm um mês para encerrar atividades, depois da publicação do decreto na terça-feira, 4. Foto: EFE/EPA/SAMIULLAH POPAL

A realidade que os afegãos vivem hoje é cada vez mais parecida com a época do primeiro regime entre 1996 e 2001, quando, com base em uma interpretação rígida do Islã e seu rígido código social conhecido como Pashtunwali, as mulheres eram proibidas de frequentar as escolas e eram confinadas casa.

Continua após a publicidade

Por detrás de muitos destes regulamentos contra as mulheres está o todo-poderoso Ministério da Promoção da Virtude e Prevenção do Vício, instituição que entrou em vigor durante o primeiro regime Taleban e morreu com a invasão dos Estados Unidos, permanecendo como uma má memória para os afegãos durante 20 anos. Com a volta ao poder do grupo fundamentalista há quase dois anos, a instituição voltou, instalando-se justamente no extinto Ministério da Mulher./EFE