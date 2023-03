Afraa, bebê que sobreviveu ao terremoto na Síria, completa 40 dias

SÍRIA - “Bebê milagre” é como Afraa Abu Hadiya é conhecida após sobreviver ao terremoto de magnitude 7,8 que atingiu o sudeste da Turquia e o norte da Síria, em fevereiro deste ano. Afraa foi encontrada sob os escombros de uma construção na Síria, ainda ligada ao cordão umbilical de sua mãe, que, soterrada pelo desabamento do prédio onde moravam, não resistiu. Nesta semana, familiares de Afraa celebram seus 40 dias de vida.

Registro de Afraa recém-nascida, quando recebeu atendimento no hospital Foto: Rami al-Sayed/ AFP

Afraa foi acolhida pela tia paterna, Hala, de 31 anos, seu marido, Khalil Shami Al-Suwadi, de 34 anos, e seis filhos. A família está reconstruindo a vida em uma tenda no acampamento de Jenderes, no nordeste da Síria. Suas casas foram destruídas pelo terremoto. Os familiares se prontificaram a cuidar de Afraa, que também perdeu o pai, quatro irmãos e a tia no desastre.

A Al Jazeera, primeiro canal de notícias em inglês com sede no Oriente Médio, esteve no acampamento em Jenderes e conversou com a família. A bebê tem seis primos, o mais velho é Mal al-Sham, de 10 anos, e a mais nova, Ataa, de um mês, que nasceu dois dias depois de Afraa. Hala, tia de Afraa, amamenta as duas bebês.

“Eu nunca teria desistido de Afraa. Ela é minha sobrinha, meu próprio sangue. Muitas pessoas queriam adotá-la, mas nós não permitimos. Vamos cuidar dela como se fosse nossa própria filha”, disse ao canal de notícias inglês.

Como Afraa foi encontrada?

A pequena valente foi salva por equipes de resgate que atuavam na região e encontrada mais de 10 horas após o terremoto sob os escombros do prédio que morava, de cinco andares. O tio Khalil, que cuida hoje de Afraa, foi quem escutou ruídos em meio aos destroços e, naquele momento, tinha esperança que seu primo estivesse vivo, o pai de Afraa, mas percebeu que os sons eram de um bebê.

O vídeo que registra o momento em que a ‘bebê milagre’ foi encontrada viralizou nas redes sociais e mostra um socorrista segurando a recém-nascida nos braços, correndo sob pilhas de concreto.

Pregnant woman gives birth while buried under rubble in #Syria. Newborn baby is rescued,but the mother 'tragically loses her life' following devastating #earthquake pic.twitter.com/RAXOUL9m4Y — Smriti Sharma (@SmritiSharma_) February 7, 2023

Sinal de Deus

A equipe médica do Hospital Cihan, onde Afraa recebeu atendimento logo após ser resgatada, estima que a bebê tenha nascido sete horas após o terremoto, quando sua família já estava embaixo dos escombros. Assim que chegou ao hospital, a equipe apelidou carinhosamente a bebê com o nome Aya ― que significa “sinal de Deus”, em árabe.

Hani Maaruf, o médico que atendeu a bebê, contou na época à AFP que Afraa chegou ao hospital com os membros dormentes devido ao frio, e sua pressão arterial havia caído. Apesar de estar com alguns hematomas, seu estado de saúde era estável e pesava 3.175 quilos.

O médico Hani Maaruf prestou os primeiros socorros quando Afraa chegou ao hospital Foto: Rami al-Sayed/ AFP

Mortos por terremoto passam de 50 mil

O terremoto que atingiu a fronteira entre a Turquia e a Síria no dia 6 de fevereiro é o quinto mais mortal do mundo nos últimos 20 anos e já causou mais de 50 mil mortes.

Em imagem de 6 de fevereiro, equipe de emergência busca vítimas no local de um prédio que desabou após um forte terremoto em Diyarbakir, no sudeste da Turquia Foto: EFE/EPA/DENIZ TEKIN

A tragédia aconteceu às 4h17 no horário local (22h10 no horário de Brasília). O epicentro foi próximo a Gaziantepe, cidade turca de aproximadamente 2 milhões de habitantes perto da fronteira com a Síria.