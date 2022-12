Agência de refugiados da ONU pede à UE que acolha mais sírios

O Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, António Guterres, declarou nesta quarta-feira ter pedido à União Europeia que permita a entrada legal de mais refugiados sírios, que arriscam as vidas tentando chegar à Europa ilegalmente pelo mar. Milhares de migrantes, incluindo muitos sírios em fuga da guerra civil de três anos em seu país, afogaram-se na travessia do Mar Mediterrâneo em barcos precários operados por traficantes de pessoas. Falando nos bastidores de uma conferência em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, Guterres afirmou ter acabado de voltar “do Conselho Europeu de Justiça e de Assuntos Internos, e pedido a eles que mais refugiados sírios também possam ir para a Europa legalmente”. “Parte meu coração ver famílias sírias que já sofreram tanto em seu país se afogarem no Mediterrâneo nas mãos de contrabandistas”, disse. Nenhuma autoridade da UE estava disponível de imediato para comentar. No mês passado, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) declarou que mais de 700 pessoas fugindo da África e do Oriente Médio podem ter se afogado em naufrágios no Mediterrâneo em setembro, elevando o saldo de mortes deste ano para quase três mil.