O andar em que você se hospeda em um hotel pode fazer muita diferença: a vista, a exposição ao sol e a segurança. Foi o que a ex-agente da CIA e do FBI Tracy Walder afirmou nesta semana, em um vídeo que viralizou no TikTok. A americana ainda deu outras dicas de como garantir que a sua estadia em um hotel seja a mais tranquila possível.

Segundo ela, o andar, por exemplo, é um fator determinante para estar seguro em um hotel. Para ela, o ideal é se hospedar entre o terceiro e o sexto andar, e a ex-agente é enfática ao determinar a localização.

“Se colocarem você no térreo, peça para trocar”, afirma ela no vídeo. “A razão pela qual digo do terceiro ao sexto é que é difícil para alguém escalar. Ao mesmo tempo, em grande parte, é bastante acessível em caso de emergência, como um incêndio”.

Tracy ainda afirma que as fechaduras são parte importante do reforço de segurança nos hotéis. Além das tranças tradicionais, ela recomenda que a trava da porta esteja sempre colocada em todos os momentos em que você estiver no quarto.

“Trave a fechadura de segurança. É a primeira coisa que faço depois de entrar no quarto. Trave a fechadura de segurança imediatamente”, disse. “E sempre que estiver no quarto, mantenha essa fechadura trancada. Realmente não há motivo para abri-la se você estiver dentro”.

Outra dica é o pedal de borracha. Alguns quartos de hotel possuem uma espécie de trava em formato triangular, que serve para deixar a porta aberta durante o trabalho da camareira, por exemplo.

Quando essa trava estiver no quarto, pode ser uma boa ideia colocá-la na porta para dificultar a sua abertura, diz Tracy. Caso o hotel não tenha esse tipo de pedal, Tracy orienta que você tenha o seu próprio e o leve na mala.

O vídeo de Tracy no TikTok já alcançou mais de 500 mil visualizações e, em pouco mais de dois minutos, a ex-agente ainda compartilha dicas sobre como ela se mantém segura em uma viagem, principalmente se estiver sozinha.

“Mande o seu itinerário para pessoas que não estão viajando com você. Eu sempre mando, assim eles podem saber onde eu estou”, explica.