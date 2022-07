Agricultores ucranianos são o alvo mais recente dos mísseis russos

PERVOMAISKE – “Os campos estão em chamas!”, berrou o agricultor em pânico. Ele estava a poucos dias de iniciar a colheita, mas o fogo russo chegou primeiro – apesar da distância entre a sua modesta fazenda e o front de batalha no sul da Ucrânia. Em minutos, as chamas ameaçaram o que restava de sua safra de grãos deste ano.

“Aquele campo pegou fogo. Aquele outro está queimando. Há fogo por lá”, afirmou o agricultor, que informou apenas seu primeiro nome, Viktor, andando de um lado para o outro sobre a terra chamuscada. Ele apontou para parcelas vizinhas de cultivo de trigo enquanto estrondos da artilharia reverberavam à distância. No horizonte, subiam outras duas colunas de fumaça.

Incêndios são o mais recente castigo a que Viktor e outros agricultores têm sido submetidos na região de Mikolaiv. Com a semeadura atrasada pelos combates para a retomada da região das forças de ocupação russas, eles agora têm de optar entre colher sua safra nas proximidades de um front de combate ativo ou abandonar a plantação. Depois de meses de guerra e da pressão econômica causada pelo bloqueio russo ao Mar Negro, a decisão de abrir mão do trigo poderia resultar em ruína financeira.

Fazendeiros ucranianos viram armazéns, tratores e equipamentos da agricultura destruídos por mísseis. Guerra com a Rússia também afeta áreas rurais da Ucrânia Foto: Wojciech Grzedzinski / The Washington Post

“As pessoas precisam dos seus grãos”, afirmou Viktor, um homem magro de 57 anos. “As pessoas têm de sobreviver de alguma maneira.”

O caos que se espalhou em razão da invasão russa evitou com que grande parte dos grãos produzidos na Ucrânia chegasse aos mercados globais este ano, o que diminuiu o rendimento com a produção de um dos maiores exportadores do mundo e prejudicou a segurança alimentar em todo o planeta. A Ucrânia foi responsável por 10% de todas as exportações de trigo em 2021, de acordo com as Nações Unidas.

As planas estepes no sul do país – característica que as torna terras ideais para o cultivo — apenas complicaram o esforço para expulsar as forças russas. Combatentes ucranianos são obrigados a manobrar sobre campos abertos, com pouca camuflagem natural e escassa proteção.

Neste setor da linha de frente, a guerra continua um impasse sangrento. Soldados ucranianos utilizam o que sobrou das linhas de árvores durante os extenuantes ataques de artilharia. Durante o dia, as movimentações de suas tropas são limitadas por drones russos usados para localização e correção de alvos do fogo de artilharia, para causar o maior dano possível.

Em Pervomaiske, a apenas oito quilômetros das posições russas, pés de trigo que atingem a altura da cintura estão à espera nos campos. As forças ucranianas continuam no controle da cidade, que foi praticamente reduzida a escombros em meio ao ataque inimigo com mísseis terra-ar S-300 e artilharia.

Esses ataques russos têm ficado cada vez mais caóticos e aleatórios, à medida que as forças ucranianas reforçam suas posições e se preparam para uma aguardada contraofensiva. Agricultores e soldados ucranianos na região relatam novos ataques diariamente, que continuam a destruir campos e equipamentos agrícolas.

Dois combatentes ucranianos de Pervomaiske conversaram no sábado com a reportagem a respeito do perigo-extra que o aumento no uso de bombas de fragmentação e explosivos representa para os campos ensolarados. Os homens eram integrantes da 63.ª Brigada Mecanizada do Exército ucraniano, a única força restante para apagar os incêndios que resultam dos ataques. As pessoas que viviam nos vilarejos da região fugiram há muito tempo.

“Temos que salvar os grãos — entre os bombardeios, nossos meninos correm para apagar as chamas”, afirmou Vadim Chornii, subcomandante da brigada, cujas forças combatem na área desde que a guerra começou, no fim de fevereiro. Ele teme que os russos tenham mudado de estratégia e passado a mirar deliberadamente as fazendas para desmoralizar as pessoas que continuam na região e criar uma crise de fome para forçar a capitulação da Ucrânia.

Fazendeiros ucranianos alimentam vacas em campo próximo a Bakhmut, leste da Ucrânia, em meio a invasão da Rússia no país Foto: Miguel Medina / AFP

Os bombardeios também destruíram infraestruturas ligadas à produção de trigo. Pontes danificadas e estradas repletas de buracos tornam impossível escoar os grãos, e linhas de ferroviárias tipicamente usadas para transportar a produção pararam de operar.

No vilarejo de Zasillia, nas proximidades, combates recentes devastaram um grande moinho e um elevador de grãos usados por agricultores de toda a região. Os silos dessas instalações, que já chegaram a armazenar 30 mil toneladas de grãos, foram reduzidos a cinzas. Dentro de uma das áreas de armazenamento, que na semana passada ainda era alvo do fogo russo, o trigo dourado escoava para uma pilha de seis metros de altura de grãos em brasa.

Em um depósito agrícola a menos de três quilômetros das posições russas, uma explosão destruiu três grandes tratores e danificou meia dúzia de colheitadeiras de grãos. Estilhaços evisceraram o telhado de um silo de grãos do tamanho de um campo de futebol. Próximo de lá, um agricultor arava um pequeno campo que havia se incendiado no dia anterior — a cerca de 200 metros de dois tanques queimados, quase ocultos entre fardos de feno.

Rustem Zhafarya é o proprietário da fazenda e usa as instalações para armazenar e dar manutenção ao equipamento necessário para realizar a colheita dos 3,3 mil hectares que arrenda. Ele perdeu mais de um décimo de sua safra para incêndios, depois de gastar centenas de milhares de dólares para comprar as sementes e o combustível no início da temporada agrícola.

“Alimentamos o mundo, mas hoje tudo está fechado. Estamos perdendo dinheiro”, afirmou ele.

Fazendeiro Serhii Fomin ajuda vizinhança em Pervomaiske a finalizar a colheira de grãos. Desde que a Ucrânia foi invadida pela Rússia, as áreas rurais convivem com o medo de ataques aéreos russos Foto: Wojciech Grzedzinski / The Washington Post

Os poucos agricultores da região que escaparam dos bombardeios e incêndios ainda encaram outros perigos. Munições de fragmentação usadas por ambos os lados do conflito espalharam bombas menores não detonadas que são difíceis de detectar de dentro das grandes colheitadeiras que atravessam os campos de trigo que chega à altura do joelho. Vários agricultores já morreram ao esbarrar nesses explosivos.

“É certamente estressante”, afirmou o agricultor Serhii Fomin, de 60 anos, parando brevemente enquanto dirigia uma ceifeira através de um dos campos de Viktor. “Mas temos de fazer isso. Realizar esta colheita é a coisa mais importante agora.”

Fomin é de um vilarejo vizinho, mas teve de fugir sem conseguir colher nenhum grão sequer de seu próprio campo. Agora ele é parte da equipe de três homens que auxilia Viktor.

A tarde começava enquanto a gigantesca máquina que ele operava avançava. Seguindo-o de perto, uma colheitadeira era preenchida com uma mistura de grãos e cinzas.

A equipe esperava finalizar a colheita do campo nos próximos dias — se o fogo e os combates não a impedisse. Mesmo assim, com as instalações de armazenamento de grãos sendo cheias, agricultores como Viktor não sabem o que acontecerá com os grãos. “Não sei que fim vou dar a esse trigo”, afirmou ele.