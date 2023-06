Águas de baía no Japão amanhecem vermelhas após vazamento em fábrica de refrigerantes

Uma empresa de bebidas na ilha de Okinawa, no sudoeste do Japão, pediu desculpas nesta terça-feira, 27, depois que um vazamento de refrigerante, que a empresa diz ser inofensivo à saúde, deixou a água da baía vizinha e seu afluente vermelhos.

Segundo o jornal japonês Yomiuri, moradores relataram à polícia a transformação de cor ao amanhecer desta terça-feira. Logo foi constatado que a cor vermelha se devia ao escoamento de água de resfriamento da fábrica Orion Breweries, localizada a cerca de 700 metros do rio. O produto era propilenoglicol, um aditivo usado em refrigerantes.

Rio ficou vermelho depois de vazamento de águas de escoamento de fábrica de bebidas que fica a 700 metros das águas. Empresa afirmou que substância não provoca danos à saúde. Foto: The 11th Regional Coast Guard Headquarters / AFP

A Orion Breweries pediu desculpas por provocar “grandes problemas e medos”, explicando que o produto não causa qualquer perigo para a saúde humana ou para o ecossistema marinho, uma vez que se trata de um corante alimentar. A cervejaria ainda pediu “paciência” aos moradores e disse que estava investigando as razões do vazamento.

“Tomamos medidas criando um dique para evitar vazamentos para o exterior quando ocorre um vazamento em nossa empresa. Diante da ocorrência de um escoamento como desta vez, iremos aumentar a capacidade do dique para evitar que tal situação volte a ocorrer. Para poder instalar rapidamente equipamentos adicionais, pretendemos instalar sensores que detectem vazamentos e interrompa o fornecimento de água de resfriamento”, disse o comunicado.

Vazamento foi constatado ao amanhecer de terça-feira, 27, e parou às 9h30 no horário local (21h30 de segunda-feira, 26, no Brasil), mas o rio e o mar continuaram tingidos de vermelho à noite. Foto: The 11th Regional Coast Guard Headquarters / AFP

De acordo com a imprensa japonesa, o vazamento parou às 9h30 no horário local (21h30 de segunda-feira, 26, no Brasil), mas o rio e o mar continuaram tingidos de vermelho à noite. A ilha de Okinawa, em latitudes subtropicais, é conhecida por suas águas azuis cristalinas e apreciada por mergulhadores./Com AFP.