Águas profundas, pressão devastadora: por que a busca pelo submarino do Titanic é tão complexa?

As guardas costeiras dos EUA e do Canadá mobilizaram aeronaves, barcos e equipamentos de sonar em sua corrida para localizar o Titan, o submersível turístico de 21 pés que desapareceu na manhã de domingo com cinco pessoas a bordo em um expedição para encontrar os destroços do Titanic.

A missão de busca cobre a superfície do oceano – no caso de o submersível emergir, mas não conseguir se comunicar – e as vastas profundezas abaixo. A missão apresenta desafios únicos que são ainda mais complicados pelas profundidades envolvidas.

Dependendo da distância do Titan nas profundezas do oceano, o resgate pode ser a missão de busca mais profunda já tentada. Um esforço de resgate enfrentaria visibilidade limitada, pressão extremamente alta e um fundo do mar repleto de pedaços dos destroços do Titanic que dificultam a identificação do Titan pelo sonar. E o suprimento limitado de oxigênio do submersível torna a busca urgente.

Em uma corrida contra o relógio em alto mar, autoridades buscam o submarino Titan, da empresa OceanGate, que desapareceu enquanto levava cinco pessoas para os destroços do Titanic Foto: OceanGate Expeditions / AP

A primeira tarefa dos socorristas – antes de embarcar em qualquer missão de resgate – é encontrar o submersível. Sua localização e profundidade terão um impacto significativo na capacidade dos socorristas de implantar um veículo para resgatar os que estão dentro ou prender um guindaste para trazê-lo à superfície.

A embarcação principal fez contato pela última vez com o navio de pesquisa canadense Polar Prince cerca de uma hora e 45 minutos depois de mergulhar no fundo do oceano na manhã de domingo, e as autoridades ainda não sabem se está na superfície ou submersa. O local onde o submersível começou a mergulhar fica a cerca de 500 km da costa canadense. O Titanic está a 12.500 pés de profundidade.

Falta de equipamentos

Se o submersível estiver equipado com um peso de queda, que facilita a descida, a tripulação poderia soltar essa carga - potencialmente permitindo que a embarcação flutue até a superfície. Mas na terça-feira, o contra-almirante John Mauger, comandante da Guarda Costeira dos EUA que lidera a busca, disse à ABC News que várias aeronaves sobrevoaram uma área do Atlântico “aproximadamente do tamanho do Estado de Connecticut” procurando a embarcação.

Ele aconselhou cautela, citando a complexidade da operação de busca, principalmente se o foco for a busca debaixo d’água. “A Guarda Costeira não tem todos os recursos para realizar esse tipo de resgate, embora seja uma área que está dentro da nossa zona de busca”, afirmou.

“Estamos realmente focados apenas em tentar localizar a embarcação”, disse Mauger à Fox News na segunda-feira. A busca em larga escala envolveu numerosos “recursos” usando tecnologias visuais, de radar e sonar, disse ele.

O submarino Titan se prepara para um mergulho em uma área remota do Oceano Atlântico em uma expedição ao Titanic no domingo, 18 de junho de 2023 Foto: Action Aviation / AP

O aspecto aéreo da busca envolve duas aeronaves C-130 da Guarda Costeira, bem como uma aeronave canadense P-8. De acordo com Mauger, o P-8 pode lançar bóias de sonar para detectar sons subaquáticos.

“No momento, temos a capacidade de detectar retornos de ruído de sonar com o equipamento”, disse ele. Os transdutores de sonar ativos funcionam emitindo sinais na água e recebendo ecos de objetos no caminho dos sinais.

Na manhã de terça-feira, 20, a Guarda Costeira anunciou que a área total de busca foi estendida para 16 mil quilômetros quadrados e que uma aeronave canadense P-3 capaz de realizar buscas por sonar havia chegado ao local.

De acordo com a Guarda Costeira, a busca de superfície realizada simultaneamente envolve o Polar Prince, o navio de pesquisa canadense que carregou o submersível e o implantou na água, e outros barcos próximos.

Ressaltando os desafios, o Ministério da Defesa britânico, que não está envolvido na busca, disse na terça-feira que os relatórios sugerem que as profundidades envolvidas excedem em muito as capacidades do sistema de resgate de submarinos da Otan.

A Guarda Costeira disse na segunda-feira que espera realizar uma busca mais abrangente no fundo do oceano, mas exigirá equipamentos especializados que as autoridades ainda não conseguiram liberar. Na manhã de terça-feira, Mauger disse que uma embarcação comercial com veículos operados remotamente, capazes de fazer buscas em profundidade, chegou ao local.

“Ainda não temos equipamento no local que possa fazer um levantamento de sonar abrangente do fundo. Mas estamos trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros no governo federal e nas forças armadas canadenses e com recursos privados para fornecer essa capacidade”, disse Mauger. Ele não especificou qual seria a tecnologia.

Profundidade externa

A enorme pressão a 4 mil metros de profundidade, cerca de 400 vezes maior do que na superfície, também dificulta o desafio nesta complicada paisagem marinha.

Uma pressão de tal magnitude exerce enorme força no equipamento, e não há muitas embarcações de fabricação humana que possam suportar essas profundidades.

Os submarinos nucleares, como os utilizados por forças militares, geralmente operam a 300 metros de profundidade, de acordo com o Instituto Oceanográfico Woods Hole.

Um dos poucos submersíveis capazes de realizar uma busca em tal profundidade é o Curv-21, da Marinha dos EUA, um veículo operado remotamente de 2,7 toneladas que pode trabalhar a uma profundidade máxima de 20.000 pés, de acordo com a Marinha. Esse submersível é equipado com câmeras de alta resolução, tecnologia de sonar e usa um “cordão umbilical” para se conectar a uma embarcação de superfície. A Marinha o descreve como “independente e transportável”, o que significa que pode ser implantado em todo o mundo.

Em 2022, a Marinha implantou o Curv-21 em uma missão de 37 dias para recuperar os destroços de um caça F-35 de uma profundidade de aproximadamente 12.400 pés no Mar da China Meridional. De acordo com a 7ª Frota dos EUA, o Curv-21 foi capaz de prender uma linha ao jato para permitir que um navio o içasse à superfície.

Uma das missões de resgate mais profundas ocorreu em 1973, quando dois marinheiros britânicos ficaram presos em uma bola de aço de 6 pés no fundo de um abismo de 1.600 pés no Atlântico. A dupla foi resgatada após três dias por um submersível da Marinha dos Estados Unidos, CURV III, que fixou uma linha em seu submersível, permitindo que ele fosse elevado à superfície.

O capitão da Guarda Costeira dos Estados Unidos, Jamie Frederick, fala durante uma coletiva de imprensa sobre os esforços de busca pelo submarino que desapareceu perto dos destroços do Titanic, na Base da Guarda Costeira em Boston, Massachusetts, em 20 de junho de 2023 Foto: Joseph Prezioso/AFP

Temperaturas congelantes

Se o Titan perder energia ou uma fonte ativa de calor interno, os socorristas estarão correndo contra a queda de temperatura dentro do submersível. Vários fatores determinariam a temperatura interna, dizem os analistas: seu isolamento, o período de tempo desde que a fonte de calor falhou, a condutividade térmica do casco e a taxa metabólica de seus ocupantes.

“Se um submarino perde energia a uma profundidade de 12.000 pés, eventualmente atingirá uma temperatura próxima à temperatura da água ao redor, que é quase congelante”, disse Anchal Sareen, professor assistente de engenharia mecânica da Universidade de Michigan. “A taxa específica de diminuição da temperatura dependeria do isolamento, das condições ambientais e de outros fatores exclusivos do projeto e situação do submarino”.

Jim Bellingham, diretor executivo do Johns Hopkins Institute for Assured Autonomy, trabalhou durante décadas para desenvolver veículos subaquáticos autônomos.

Se o Titan fosse um submersível de metal, disse ele, esfriaria a uma temperatura ligeiramente acima da do oceano “rapidamente”.

“Como era composto de outros materiais, provavelmente é menos condutivo termicamente do que, por exemplo, um casco de titânio e, portanto, um pouco mais quente”, disse ele. “Embora eu não tenha ideia se a diferença seria tão perceptível para as pessoas dentro do submarino.”

Destroços e falta de luz

Os destroços do Titanic representam um desafio adicional para a detecção por sonar. “Há muitos detritos no fundo”, disse Mauger na segunda-feira. “Localizar um objeto no fundo será difícil.”

Nenhuma luz é capaz de atingir a profundidade do Titanic, o que significa que qualquer busca visual é limitada, já que as luzes elétricas podem iluminar pouco mais de 6 metros, disse o contra-almirante aposentado da Marinha Real Britânica, Chris Parry, à Sky News na terça-feira.

Ele disse que as correntes oceânicas são tão fortes naquela profundidade que poderiam empurrar o submersível ao longo do fundo do mar e para longe do Titanic, complicando ainda mais a busca.

“Está totalmente escuro lá embaixo, e você também tem muita lama e outras coisas sendo arrastadas pelos propulsores [do veículo]”, disse Parry.

A profundidade também exerce uma enorme pressão sobre qualquer equipamento implantado no fundo do oceano. “É como estar no espaço, o mesmo grau de perigo e o mesmo grau de problemas.”