Águia que confundiu uma pedra com ovo ganha ‘filho adotivo’ em santuário de preservação de aves

Murphy, a águia-careca, esperou dia após dia em seu ninho modesto, mas cuidadosamente construído, para que seu único ovo eclodisse, mas seus tratadores não tiveram coragem de lhe dar a notícia: o solteirão de 31 anos e que não podia voar estava sentado em uma pedra.

Um pássaro geralmente de temperamento brando, Murphy girava suavemente sua pedra, menos em forma de ovo e mais parecida com um pequeno meteorito, como se fosse incubá-la. Ele ficou deitado no mesmo lugar o dia todo, levantando-se para grasnar e atacar os outros pássaros que ousavam se aproximar de seu ninho no World Bird Sanctuary em Valley Park, Missouri.

Uma placa no recinto das águias tentou diminuir a preocupação dos visitantes, observando que Murphy “não estava ferido, doente ou em sofrimento”. O santuário, reconhecendo os comportamentos do pássaro, desejou-lhe boa sorte.

Ave bebê é encontrada e levada a santuário de aves nos EUA para ficar sob os cuidados de águia que não tinha filhotes Foto: World Bird Sanctuary/via NYT

Talvez tenha sido o destino, então, quando uma pequena águia órfã, com apenas uma ou duas semanas de idade, foi trazida para o santuário neste mês, tendo sobrevivido a uma queda de uma árvore durante uma tempestade em Ste. Genevieve, Missouri, cerca de 96 km a sudeste. De certa forma, Murphy era a “escolha óbvia” para um pai adotivo, disse Dawn Griffard, diretora executiva do santuário, em entrevista por telefone.

Havia uma preocupação: ele só havia cuidado de uma pedra. As águias-carecas compartilham os deveres parentais, por isso é comum que os machos incubem seus filhotes. Às vezes, os pássaros chocam sobre objetos que não são ovos, por causa de um surto hormonal de primavera, disse Griffard.

Ela observou que o caso de Murphy, no entanto, era um tanto incomum. Ele vivia no santuário desde o início dos anos 1990 e nunca foi pai de uma águia, nem escolheu acasalar com nenhuma das duas fêmeas em seu recinto atual. Mas o santuário consolou um público preocupado.

“Murphy não está triste, então você não precisa estar”, escreveu o santuário em um post no Facebook. Ainda assim, Murphy continuou sentado em sua pedra.

Nas semanas anteriores, Murphy havia se tornado cada vez mais agressivo, levando o santuário a mudá-lo de lugar, juntamente com sua pedra, para um recinto solo. Mas os tratadores ficaram comovidos com sua tenacidade e instintos paternais. “A gente pensou, como podemos não fazer isso?” Disse a Sra. Griffard. “Como não dar uma chance a ele?”

Os tratadores moveram-se com cuidado, introduzindo a pequena águia no recinto de Murphy dentro de uma pequena gaiola aquecida que eles chamam de “cela de bebês”. Através do arame, Murphy e o filhote, conhecido apenas como “águia 23-126″, observavam-se cautelosamente. (Os fãs imploraram ao santuário para nomear o filhote de “Rocky”, mas é considerado má sorte nomear um pássaro que será devolvido à natureza.)

Alguns dias depois, os tratadores introduziram o filhote no recinto compartilhado. “Não tínhamos ideia de como Murphy reagiria”, disse Griffard.

Mas Murphy, que já não estava mais com sua pedra, levou a sério seu papel de pai adotivo. Ele logo começou a responder aos pios do filhote e a protegê-lo. E quando, como teste, os tratadores colocaram dois pratos de comida na frente dos pássaros - um contendo comida cortada em pedaços que o filhote poderia comer sozinho e outro com um peixe inteiro que só Murphy poderia segurar - o pássaro mais velho partiu o peixe e alimentou o filhote, disse a Sra. Griffard.

“Você pode definitivamente ver o imprinting acontecendo, que é exatamente o que queríamos”, acrescentou ela. Existem algumas coisas, como voar (a asa de Murphy está permanentemente danificada) e caçar, que os tratadores terão que ensinar ao filhote mais tarde. Na noite de sábado, uma tempestade varreu a área que abriga o santuário de pássaros, disse Griffard, e Murphy não ajudou a manter o filhote seco.

“Foi meio assustador”, disse ela. Mas, ela acrescentou por e-mail, Murphy estava “indo muito bem aprendendo a ser pai pela primeira vez” ./THE NEW YORK TIMES, TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES