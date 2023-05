Alemanha condena cinco da mesma família à prisão por roubo cinematográfico de joias milionárias

THE NEW YORK TIMES – Cinco homens foram condenados por um tribunal de Dresden, no leste da Alemanha, por participação no roubo de uma coleção de joias reais avaliadas em US$ 100 milhões (R$ 494 milhões, na cotação atual). O crime aconteceu em 2019 em um conjunto de salas no museu de Green Vault, que contém a maior coleção de tesouros da Europa.

Os condenados fazem parte de uma família apelidada de “Clã Remmo” pelos tabloides alemães e acumulam acusações de fraude previdenciária, extorsão e roubo. O julgamento durou 15 meses e expôs falhas da justiça alemã para prender os homens.

Apesar do histórico de crimes dos cinco condenados – identificados como Rabieh, Wissam, Bashir e dois gêmeos que não tiveram os nomes divulgados porque tinham 20 anos na época do roubo e foram julgados de acordo com as leis para a juventude –, eles estavam livres para planejar e executar o seu maior roubo. As penas variam entre 4 anos e 4 meses e 6 anos e 3 meses.

Imagem mostra réu cobrindo o rosto durante o julgamento do roubo de joias do Green Vault, nesta terça-feira, 16. Crime expôs falhas no sistema de justiça alemão Foto: Sebastian Kahnert/via AP

Dois deles já eram condenados pelo roubo de uma moeda de ouro gigante no valor de US$ 4 milhões (R$ 19 milhões) em um museu de Berlim. Quando o roubo das joias do Green Vault ocorreu, em novembro de 2019, o julgamento dos dois por causa da moeda estava em andamento e eles respondiam em liberdade.

Apesar das falhas, o longo julgamento trouxe à tona a história de como um pequeno grupo de ladrões conseguiu invadir um dos museus mais seguros da Alemanha e fugir com o maior patrimônio roubado na história do pós-guerra.

O esquema

Praticamente uma semana antes do assalto, um dos homens invadiu uma sala de serviço do fornecimento de energia próximo à Ponte Augusto, em Dresden. A polícia investigou, mas não encontrou motivo para alarme. Na mesma época, uma grade de metal que cobria uma janela da câmara do tesouro do Green Vault foi cortada no formato perfeito de um triângulo. A janela ficava em um ponto cego da câmera de vigilância, e os homens depois recolocaram a grade no lugar.

Para isso, os ladrões usaram uma ferramenta utilizada pelos serviços de resgate para libertar pessoas presas em ferragens de automóveis, que não está disponível no mercado. A ferramenta foi roubada três meses antes por Wissan Remmo em uma fábrica especializada, segundo a investigação.

Wissan foi preso pelo roubo da ferramenta, mas só foi julgado dois dias após o episódio das joias. O tribunal não sabia da ligação entre a ferramenta com o crime do museu e o condenou a dois anos e meio.

O roubo

Pouco antes das 5h do dia do roubo, uma bomba caseira explodiu em frente à sala de serviço elétrico da Ponte Augusto. A explosão de gasolina e diesel desligou os postes de iluminação nas imediações. A 200 metros de distância, dois homens entraram no Green Vault pelo buraco na grade e começaram a quebrar com martelos as vitrines que continham as joias. Segundo a polícia, os ladrões martelaram as joias 56 vezes em alguns minutos.

Dois seguranças particulares viram o assalto através de um circuito de câmeras, mas pouco puderam fazer a não ser chamar a polícia. As regras estritas do museu impediam os seguranças, que estavam desarmados, de confrontar os ladrões. (Inicialmente, os dois foram considerados suspeitos de participação, mas rapidamente foram inocentados.)

Investigadores caminham próximo ao Green Vault, em Dresden, em imagem de 2019. Roubo é considerado o maior no período pós-guerra da Alemanha Foto: Sebastian Kahnert/DPA via AP

No depoimento que prestou à justiça, Rabieh Remo, um dos criminosos, disse que a maior dificuldade no roubo foi a resistência dos fios de náilon que seguravam as joias nos estojos. Eles roubaram 21 peças de luxo do final do século 18 e início do século 19 que pertenceram aos governantes locais, August the Stron e o filho August III. Elas totalizavam 4,3 mil diamantes e outras pedras preciosas incrustadas.

Após o roubo, o bando colocou o carregamento roubado em uma caminhonete Audi com placas roubadas e foram para um estacionamento em uma rua residencial a quilômetros de distância do museu, se transferiram para uma Mercedes e incendiaram o primeiro automóvel. O incêndio se alastrou e atingiu mais de 60 carros que estavam estacionados, causando prejuízos superiores a meio milhão de euros. A Mercedes foi encontrada incendiada um mês depois do crime.

A Investigação

Foram necessários meses para uma força-tarefa especial da polícia alemã, chamada “Epaulet”, encontrar pistas sólidas para chegar aos criminosos. Elas começaram a surgir a partir de um mesmo DNA encontrado na cena do crime e nos dois veículos utilizados na fuga. Outra pista surgiu quando um homem que havia vendido lotes de chips de celulares utilizados pelos criminosos foi interrogado.

Cerca de um ano depois do roubo, a polícia realizou diversas buscas em apartamentos, garantes, café e veículos durante uma operação em Berlim e prenderam três membros da família Remme. Outros foram presos nos meses seguintes.

O julgamento deles estava em andamento há quase um ano, quando Rabieh Remo (que usa uma grafia diferente do sobrenome da família) deu o depoimento citado e confessou a participação no roubo, como parte de um acordo que a defesa havia negociado com o tribunal. O acordo incluía devolver as joias e confessar os crimes em troca de penas baixas de prisão.

Outros três acusados admitiram a participação no crime. Um quarto homem apresentou um álibi em que estava no pronto-socorro na noite do roubo e um quinto negou a participação até o fim.

Embora os réus tenham concordado em confessar os crimes, os acordos de delação garantiram o direito de não incriminar nenhum cúmplice que a polícia ainda não tivesse capturado. Também tiveram tempo com os advogados para preparar respostas às perguntas dos promotores no julgamento.

Embora tenham admitido o roubo do museu, eles se recusaram a falar sobre aspectos significativos do crime, como planejamento e liderança, e culparam pessoas desconhecidas.

A maior parte do saque foi devolvida. No entanto, algumas partes importantes da coleção – incluindo um diamante, um broche e uma dragona – ainda estão faltando e outras estão danificadas ou oxidadas. O Estado estima quase 89 milhões de euros de prejuízo pelo tesouro desaparecido e pelos danos ao museu.

A família Remmo

Os membros da família Remmo chegaram do Líbano em Berlim Ocidental nas décadas de 1980 e 1990. Eles são apenas um entre cerca de uma dúzia de grupos criminosos formados por parentes na Alemanha.

Graças aos tabloides e programas de televisão, os Remmos desfrutaram de uma fama incomum. Eles eram considerados intocáveis até o julgamento de Green Vault, mesmo que não estivessem entre as organizações criminosas bem-sucedidas, violentas e prolíficas do país.

Esses grupos são conhecidos por lealdade e falta de disposição para tratar com as autoridades, o que torna o acordo judicial de Green Vault um fato de destaque, segundo Mahmoud Jaraba, um pesquisador de famílias criminosas.

Jaraba diz, no entanto, que é muito difícil para pessoas de fora saberem sobre a verdadeira estrutura de poder destas famílias por causa do código de silêncio que há entre eles. O acordo judicial impediu, por exemplo, que a liderança do crime viesse à tona. “Tenho certeza de que havia mais pessoas de dentro da família envolvidas”, declarou.