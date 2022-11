Alemanha considera aplicar medidas mais rígidas contra ataques de ativistas a museus

Publicidade

O governo alemão está estudando um endurecimento das sanções contra ataques e atos de protesto em museus, em resposta à série de ações de ativistas contra as mudanças climáticas em diferentes países europeus, incluindo a Alemanha.

O Ministério da Justiça está analisando como responder a essas ataques e, caso se verifique que as sanções planejadas atualmente não sejam suficientes, agirá com mais rigidez, alertou o chefe do país, o ministro da Justiça, o político liberal Marco Buschmann, em declarações neste domingo, 13, ao diário alemão Bild.

Em uma sociedade aberta “deve ser possível expressar qualquer crítica”, continua o ministro da Justiça. Mas “quem atacar e colocar em perigo nossos tesouros culturais cruza uma linha vermelha”, afirmou Buschmann.

Friederike Seyfried, diretora da coleção de arte egípcia de Berlim, que fica no Neues Museum (ou Museu Novo). Foto: Stefanie Loos/AFP

Desde 14 de outubro, uma série de ataques foram registrados em museus europeus, com o lançamento de sopa de tomate feito por ativistas climáticos sobre a obra Girassóis de Vicent Van Gogh, na Galeria National, em Londres.

Ativistas de um grupo ambientalista também lançaram uma sopa de verduras contra um quadro de Vincent Van Gogh em exposição em Roma, capital da Itália. O incidente ocorreu em 4 de novembro no Palácio Bonaparte.

As ativistas do grupo Just Stop Oil, depois de atirar uma substância no quadro 'Girassóis' (1888), de Van Gogh, na National Gallery, em Londres. Foto: EFE

Ações semelhantes também aconteceram contra contra Os Feixes de Claude Monet, no Museu Barberini, em Potsdam, cidade vizinha a Berlim, dois ativistas se prendiam às molduras das famosas Majas de Francisco de Goya, no Museu do Prado, em Madrid.

Também neste ano, em 25 de maio, a pintura Mona Lisa, uma das principais atrações do Museu do Louvre em Paris, foi atacada, na qual um visitante jogou um bolo, embora a obra não tenha sido danificada quando o bolo atingiu o vidro, que protege a pintura a óleo há seis décadas. O agressor foi contido pela segurança do museu francês.

Em nenhum desses casos as obras foram danificadas.

No entanto, o Museu de Barberini revisou seus sistemas de segurança, assim como grandes museus públicos de Berlim também estão analisando em paralelo quais medidas devem ser tomadas.

Juntamente com essas ações nos museus, movimentos de ativistas do grupo Última Geração, braço italiano do Extinction Rebellion (Rebelião da Extinção, em tradução literal), movimento internacional que diz lutar contra o colapso do clima e responsável por atos contra obras de arte em outros países da Europa, disseram que vão realizar protesto em concessionárias de automóveis e bloqueios de rodovias.

A ministra do Interior, a social-democrata Nancy Faeser, já avisou que uma ação contundente será tomada “caso essas ações coloquem em risco a vida das pessoas”, após a polêmica gerada pela morte de uma mulher em uma bicicleta, após ser atropelada por um caminhão em Berlim.

Aparentemente, a ambulância demorou para chegar ao ponto de acidente como resultado de um desses bloqueios.

Depoimentos - inclusive de profissionais de saúde - descartaram que o bloqueio teria influenciado o desfecho fatal deste caso, o que não significa, segundo a ministro, que essas ações não representem um perigo adicional no trânsito urbano. /EFE