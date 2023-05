Alemanha endurece combate a ativistas ambientais e realiza operações em 15 cidades

BERLIM - A polícia da Alemanha realizou nesta quarta-feira uma série de operações de busca e apreensão contra ativistas ambientais do Última Geração (Letzte Generation), grupo que ganhou notoriedade por bloquear as principais estradas e interromper o tráfego de aeroportos, práticas criticadas esta semana pelo chefe de governo, Olaf Scholz.

Em março deste ano, alguns membros do grupo chocaram parte da população após borrifarem um líquido preto no monumento onde estão gravados artigos da Constituição, perto da Câmara Baixa do Parlamento, em Berlim.

Os investigados têm entre 22 e 38 anos. Sete pessoas do grupo são acusadas de fazer “publicidade na internet” e organizar arrecadações de fundos que atingiram 1,4 milhão de euros (R$ 7,4 milhões de reais) para financiar novos protestos, de acordo com um comunicado divulgado na quarta-feira pelos promotores da Baviera. Dois membros também são suspeitos de tentar sabotar um oleoduto em abril de 2022. O oleoduto Trieste-Ingolstadt, que passa pela Baviera, é considerado pelo governo alemão como uma “infraestrutura crítica”.

Policiais prendem manifestante do grupo ambientalista 'Última Geração' durante protesto: operação contra tentativas de sabotagem Foto: Hannibal Hanschke/ EFE/EPA

Nesta quarta, policiais realizaram operações de busca em 15 cidades do país, em sete regiões, incluindo Berlim, Baviera e Hesse (centro). Segundo o Ministério Público de Munique, “contas e ativos foram apreendidos”, afirma um comunicado, que também destaca que o procedimento teve início após “várias denúncias apresentadas pela população desde meados de 2022″.

O grupo frequentemente se envolve em protestos em estradas e rodovias para exigir ações mais rigorosas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. No final do ano passado, interrompeu decolagens e pousos nos principais aeroportos de Munique e Berlim depois que vários ativistas deitaram nas pistas.

Nesta quarta, membros do grupo convocaram novos protestos para a tarde. “Eles provocam medo, mas não devemos ceder. O governo nos leva de olhos fechados para um inferno climático e pisa no acelerador”, afirmou a porta-voz do Última Geração, Aimée van Baalen.

Continua após a publicidade

O Última Geração é o grupo ambientalista mais ativo na Alemanha e chamou a atenção nos últimos meses por ações de desobediência civil que pretendiam forçar o governo a acelerar a luta contra a mudança climática. O movimento organizou bloqueios de trânsito e atacou obras de arte em museus nos últimos meses, o que motivou a abertura de centenas de processos judiciais por perturbação da ordem pública.

From right, Aimee van Baalen, Marion Fabian and Joel Schmitt attend a news conference of the climate protest organization 'Letzte Generation' (Last Generation) in Berlin, Germany, Wednesday, May 24, 2023. (AP Photo/Markus Schreiber) Foto: AP / AP

Recentemente, o tribunal de Heilbronn condenou três ativistas a penas de cinco, quatro e três meses de prisão, as maiores punições anunciadas até o momento contra atos de desobediência civil.

O governo alemão, que os ativistas acusam de não fazer o suficiente para frear a mudança climática, criticou esta modalidade de protesto. “O Estado de direito não será pisoteado”, disse a ministra do Interior, Nancy Faeser.

O chanceler Olaf Scholz comentou esta semana que parece “totalmente idiota prender-se a um quadro ou a uma rodovia”. Até o Partido Verde, que integra a coalizão de governo, criticou os métodos do grupo, por considerar que eles não contribuem para a adesão da população ao movimento que exige medidas contra o aquecimento global.

“Pelo contrário, irrita as pessoas, divide a sociedade”, declarou o ministro da Economia e Clima, o ambientalista Robert Habeck.

Nos últimos meses, ações similares foram organizadas em outros países da Europa. Na terça-feira, dezenas de ativistas interromperam temporariamente o tráfego aéreo em Genebra, na Suíça. Em Roma, capital da Itália, manifestantes jogaram carvão diluído na água da Fontana di Trevi no domingo para deixá-la com manchas pretas./AFP