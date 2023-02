Alemanha tem milhares de voos cancelados por greve de trabalhadores da aviação

BERLIM ― Milhares de voos foram cancelados nos principais aeroportos da Alemanha após a convocação de uma greve de trabalhadores do setor aeronáutico nesta sexta-feira, 17. Mais de 2.300 voos foram cancelados e estima-se que 300 mil passageiros tenham sido afetados pela paralisação.

Oito aeroportos foram afetados pela paralisação: Bremen, Dortmund, Frankfurt, Hamburgo, Hannover, Munique, Stuttgart e Leipzig. A greve deve durar 24 horas e obrigou a empresa aérea Lufthansa a cancelar mais de 1.300 voos apenas em Frankfurt e Munique, que estão entre os mais movimentados da Europa.

Em Frankfurt, apenas 12 voos dos mil programados ainda estavam previstos para acontecer nesta sexta, o que fez o aeroporto aconselhar a viajantes que não fossem até o local. O mesmo aconteceu em Hamburgo. Em Munique, não haverá voos até 1h de sábado (21h de sexta-feira em Brasília), o que deve afetar mais de 700 pousos e decolagens, segundo uma porta-voz da operadora do aeroporto.

A greve foi convocada pelo sindicato Verdi, que iniciou negociações setoriais para os funcionários do setor público, equipes de terra dos aeroportos e trabalhadores do setor de segurança. O sindicato exige melhores salários para compensar a perda do poder aquisitivo provocada pela inflação elevada.

A entidade avaliou que a paralisação teve “fortes repercussões, principalmente em voos domésticos, que vão desde atrasos a cancelamentos ou mesmo a paralisação parcial do tráfego”, segundo um comunicado divulgado, enquanto representantes prometeram um “verão de caos” caso as negociações não avancem.

A associação aeroportuária alemã ADV classificou a greve como totalmente inaceitável. “As soluções devem ser encontradas na mesa de negociações e não às custas dos passageiros”, disse o chefe da ADV, Ralph Beisel.

Apesar da paralisação, voos para emergências médicas e técnicas e outras rotas no âmbito da Conferência de Segurança de Munique, que começa nesta sexta-feira, não serão afetados./ AFP e AP