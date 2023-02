Aliança entre Lula e Biden é ironia bem-vinda da história; leia coluna de Lourival Sant’Anna

A novidade mais promissora do encontro com o presidente Joe Biden foi a disposição de Lula de buscar cooperação internacional para instalar centros de pesquisa e desenvolvimento para as riquezas da Amazônia. Lula disse que seu objetivo não é transformar a Amazônia num santuário, mas numa fonte de prosperidade sustentável.

Descobrir, patentear e comercializar os produtos e soluções escondidos na floresta geraria receitas significativas não só para os moradores da região, mas para todo o País. Esse esforço de pesquisa e desenvolvimento poderia elevar o Brasil para o patamar de país avançado.

A aliança sacramentada entre um presidente de esquerda brasileiro e um americano em favor da democracia é uma ironia bem-vinda da história. O apoio americano ao golpe militar de 1964, em função do medo de que o Brasil se alinhasse com o bloco comunista, no contexto da Guerra Fria, é um dos motivos do ressentimento de intelectuais e esquerdistas brasileiros em relação aos Estados Unidos.

Presidente Lula é recebido pelo líder americano, Joe Biden, na Casa Branca Foto: Alex Brandon /AFP - 10/02/2023

Ao falar das tentativas de golpe em Washington e em Brasília, Lula mencionou em entrevista à CNN “a boa aliança” entre os dois países. “Aliança” é uma palavra forte, sobre o pano de fundo da discordância fundamental acerca de como responder à invasão da Ucrânia por Vladimir Putin.

Lula insistiu que quer “parar a guerra”, aparentemente sem se dar conta de que só Putin tem esse poder: basta ele ordenar a saída das tropas invasoras, que a guerra acaba. Os ucranianos não fazem uma guerra de escolha: defendem sua dignidade. O que Lula propõe é a paz dos cemitérios.

O Brasil gostaria de vender armas para os EUA, sendo incluído numa pequena lista de exceção à lei que prevê a compra de fornecedores americanos. A recusa de Lula de repatriar a munição dos tanques Leopard para a Alemanha, para ser destinada à Ucrânia, pode desencorajar os EUA de comprar armas brasileiras. Fornecedores de armas têm a prerrogativa de impedir a reexportação para um terceiro país.

O Brasil também gostaria de fornecer chips para os EUA, no âmbito da política industrial de US$ 280 bilhões de Biden para deslocar as cadeias de valor da China. Lula criou um grupo de trabalho para manter o Ceitec, fábrica estatal de chips em Porto Alegre que Jair Bolsonaro mandou fechar depois de não conseguir privatizar.

A tentativa de Lula de se manter equidistante entre EUA e China, que ele deve visitar em março, pode dificultar a inserção brasileira nessa cadeia de valor estratégica. E se o governo brasileiro está preocupado com a projeção chinesa na América do Sul, não poderá compartilhar inteligência sobre isso com os EUA, se não conquistar sua confiança na esfera geopolítica.