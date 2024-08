O grupo de cinco alpinistas, que iniciou sua expedição em um dos picos do Gasherbrum para recuperar o corpo de um colega que morreu lá no ano passado, foi atingido por uma massa de gelo na última sexta-feira, 16, informaram as autoridades. Os socorristas transportaram dois dos alpinistas de helicóptero na segunda-feira, 19, mas mais planejamento foi necessário para resgatar os outros dois, que não podiam se mover devido aos ferimentos.

Um helicóptero do exército, com o apoio de voluntários locais, ajudou a resgatar os dois alpinistas feridos na última terça-feira, 19, disse Karrar Haidri, secretário do Alpine Club do Paquistão, acrescentando que o terceiro alpinista caiu em uma fenda e não pôde ser localizado.