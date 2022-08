Abandono de pets cresce 24% no Reino Unido em um ano com aumento da inflação

LONDRES - Após uma explosão de adoção de animais durante a pandemia e agora enfrentando uma inflação histórica de mais de 10%, os britânicos estão abandonando seus animais de estimação. Segundo a principal organização de defesa de animais do Reino Unido, o abandono de animais cresceu 24% no último ano, muito por causa da dificuldade dos tutores frente ao aumento do custo de vida.

A Real Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra os Animais (RSPCA) registrou 22.908 abandonos nos primeiros sete meses de 2022, frente a 18.375 no mesmo período de 2021. “A ideia de manter seu gato em uma caixa de transporte e levá-lo a um lugar isolado na floresta e depois ir embora, ou lançar seu cachorro do carro, é absolutamente inaceitável e dolorosa”, afirmou Dermot Murphy, responsável pela RSPCA.

Leia também Crise de energia na Europa faz países se prepararem para ‘inverno terrível’

“Mas, lamentavelmente, todos os dias vemos animais abandonados cruelmente desta maneira”, acrescentou. “Entendemos que as vezes podem ocorrer imprevistos - a pandemia e a crise do custo de vida demonstraram - mas nunca há desculpas para abandonar um animal”.

A gata Magpie reage em seu abrigo na Battersea Dogs and Cats Home, em Londres, Reino Unido, em 10 de agosto de 2022 Foto: Maja Smiejkowska/Reuters

A organização atribuiu o aumento do abandono ao fato de que mais pessoas adotaram animais de estimação durante a pandemia - e depois os dispensaram - e ao alto custo de vida que afeta alguns tutores. O Reino Unido registra uma inflação de mais de 10% que deve superar 13% até o final do ano, somada a uma crise energética que levará às alturas o preço de gás e luz de milhões de pessoas neste inverno.

Um quinto dos tutores de animais estão preocupados em como alimentar seu animal, segundo uma pesquisa realizada pela RSPCA. A organização citou exemplos como o tutor de quatro serpentes - três pítons-reais e uma cobra-do-milho - confinadas em caixas de plástico às margens de uma rodovia em Surrey, ao sul de Londres.

“As quatro serpentes estavam cada uma dentro de sua própria caixa de plástico forrada com jornal”, explicou a resgatadora de animais Chloe Wilson, afirmando que “algumas das serpentes também tinham frascos de água”.

Continua após a publicidade

“Estava chovendo muito e a caixa de cima estava começando a encher de água e a serpente poderia facilmente ter se afogado”, acrescentou.

Um cocker spaniel inglês caminha em Londres, Reino Unido Foto: Maja Smiejkowska/Reuters

Os abandonos já haviam aumentado 17% em 2021, até 38.087, depois que as restrições contra o coronavírus começaram a ser suspensas. Os cães e os gatos foram os mais afetados, com 14.462 e 10.051 respectivamente, mas também houve 3.363 mascotes exóticos abandonados, entre eles, 685 serpentes.

A atual inflação britânica é a maior dos últimos 40 anos e tem um crescimento mais rápido do que nos Estados Unidos e na Europa, já que a alta dos preços dos alimentos no Reino Unido apertou o custo de vida já alimentado pela crise de aumento do custo da energia. Além disso, a entrada em vigor do Brexit há mais de um ano também explica esse aumento mais expressivo dos preços no Reino Unido.

A maioria dos economistas acredita que o pior está por vir. O Banco da Inglaterra diz que o aumento dos preços do gás natural deve levar a inflação dos preços ao consumidor para 13,3% em outubro, o que pode levar a uma recessão que deve durar até 2023.

A inflação está aumentando em muitos países, pois a guerra da Rússia na Ucrânia provocou aumentos sem precedentes nos preços da energia em todo o mundo. A Rússia reduziu os embarques de gás natural para a Europa em retaliação ao apoio do Ocidente à Ucrânia, criando uma crise para o combustível fóssil que abastece fábricas e aquece casas no inverno. Os problemas do gás estão ameaçando uma recessão nos 19 países que compartilham o euro, onde a inflação atingiu um recorde de 8,9% em julho./AFP e AP