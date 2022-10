Alta da inflação obriga jovens britânicos a voltar para casa dos pais

THE NEW YORK TIMES – Para tentar economizar dinheiro no verão passado (Hemisfério Norte), Maisie Grattan fez malabarismo para manter três empregos - correndo do planejamento de eventos em um pub pela manhã, vendendo cervejas em outro e, depois, fazendo turnos regulares em uma mercearia de Sainsbury.

Leia também Como o Ministro das Finanças do Reino Unido passou a ignorar os especialistas em finanças

Estudante de política, Grattan mora com a família de um amigo próximo na cidade de Darwen e muitas vezes reduz os custos de deslocamento fazendo aulas on-line em vez de pagar o trem para sua universidade nas proximidades de Manchester. Ela, como muitos outros, ficou irritada na semana passada quando Jake Berry, um legislador conservador que representa sua região, sugeriu que as pessoas conseguissem “empregos mais bem pagos” para cobrir suas contas que não param de subir.

Como isso era possível, ela perguntou, quando os salários não tinham crescido e as oportunidades de emprego na área pareciam tão limitadas? “É como voltar ao início”, disse Grattan. “A preocupação constante de: e se eu não tiver dinheiro suficiente?”

Maisie Grattan, de 21 anos, à esquerda, e Evie Hargreaves, de 22, na casa dos pais de Hargreaves, onde ambas estão morando temporariamente enquanto enfrentam o aumento da inflação Foto: Mary Turner/The New York Times - 05/10/2022

Muitos jovens britânicos esperavam que, após dois anos de pandemia, pudessem finalmente começar a aproveitar suas vidas. Em vez disso, eles geralmente estão tendo de ficar em casa – desta vez por razões financeiras, pois enfrentam custos crescentes e uma economia em desaceleração.

“Ninguém está do nosso lado agora”, disse Evie Hargreaves, que voltou a morar com sua própria família, e convidou Grattan para se juntar a ela. “Parece muito assustador.”

Continua após a publicidade

Mais tarde, Berry admitiu que a formulação de seu comentário foi uma tentativa “desajeitada” de enquadrar a promessa do governo conservador de reviver a economia depois que seus cortes de impostos propostos abalaram os mercados financeiros do Reino Unido recentemente, fazendo a libra despencar e forçando o Banco da Inglaterra a intervir.

Enfrentando inflação crescente, contas de energia crescentes e custos estratosféricos de moradia em várias grandes cidades, muitos jovens britânicos que navegam na transição incerta para a vida adulta dizem temer estar apenas passando de uma crise global para outra.

Blackburn está entre as áreas economicamente mais carentes da Inglaterra, onde muitos jovens estão preocupados com seu futuro financeiro Foto: Mary Turner/The New York Times - 05/10/2022

À medida que entram em seus primeiros anos na força de trabalho, eles estão lutando para encontrar moradia acessível ou voltando para casa quando não conseguem encontrar um lugar que possam pagar. Os alunos estão optando por estudar mais perto de casa, reduzindo a socialização e pegando vários empregos em seu tempo livre. E a pressão é ainda maior para os jovens de famílias que não têm meios para fornecer uma rede de segurança financeira.

Os jovens britânicos são menos propensos do que os mais velhos a serem protegidos contra choques financeiros e menos capazes de pagar contas mais altas, disse Sophie Hale, economista principal da Resolution Foundation, um grupo de pesquisa focado em questões econômicas.

Ela disse que quase 70% dos jovens de 20 a 29 anos tinham menos de um mês de renda em suas economias, em comparação com 20% daqueles com mais de 65 anos. E o crescimento salarial para os jovens foi particularmente fraco. “É realmente sobre a precariedade de sua posição financeira”, disse ela.

Marcos do crescimento

Continua após a publicidade

Com 6 em cada 10 jovens britânicos em empregos mal remunerados, os jovens foram os mais atingidos pela inflação do que a maioria, disse Katherine Chapman, diretora da Living Wage Foundation, em comunicado. “Sem um salário que possa acompanhar a inflação, os jovens correm o risco de ficar de fora dos benefícios que vem com a juventude”, disse o comunicado.

Tudo isso, dizem, está dificultando o aproveitamento dos marcos do crescimento. “Há muito pouco o que ser otimista neste cenário atual”, disse Peter Rigg, um estudante na Escócia. Mesmo com um mercado de trabalho apertado, disse ele, estar empregado não garante mais segurança econômica.

A precariedade da situação ficou evidente para Djamila Afonso, de 29 anos, que achava que tinha as finanças em ordem com seu salário de cerca de £ 25 mil por ano, em seu emprego dos sonhos como relações públicas em Londres. Mas depois de três meses procurando seu próprio apartamento, ela estava ficando sem opções de moradia temporária no mercado de aluguel altamente competitivo de Londres.

“Estou com medo e não sei o que fazer”, disse ela, acrescentando que não tinha ideia de onde estaria morando até o final da semana. “Eu só acho que realmente o país está afundando.”

O mal-estar econômico mais recente ocorre apenas algumas semanas depois que os britânicos pareciam se unir como um país em seu luto pela ‌rainha Elizabeth II.

“As pessoas gostam de se retratar como patriotas porque ficaram na fila por 24 horas”, disse Freya Wood, de 24 anos, referindo-se à espera para prestar homenagem à rainha no mês passado.

Continua após a publicidade

Wood, de Leicestershire, estava pensando em aceitar outro emprego em hospitalidade, além de seu trabalho em tempo integral. “Patriotismo para mim seria querer que todos em sua comunidade vivessem da melhor maneira que pudessem”, disse ela.

Era um sentimento que muitos compartilhavam em Blackburn com Darwen, um bairro diversificado e relativamente jovem no noroeste da Inglaterra que já foi um centro de manufatura e têxtil.

Alisha Wouda Deshmukh na casa de seus pais, onde mora temporariamente, em Darwen, Inglaterra Foto: Mary Turner/The New York Times - 05/10/2022

A área é um dos muitos lugares onde os analistas dizem que a elevação do custo de vida está aumentando a desigualdade, que por sua vez foi exacerbada pelo impacto de anos de austeridade e cortes de gastos do governo. Recentemente, as autoridades se mobilizaram para restaurar fundos para tentar reabilitar alguns serviços públicos e vias públicas.

Alisha Wouda Deshmukh, de 19 anos, retornou brevemente à área após um estágio em Londres, onde recebia cerca de 10 libras por hora. Ela disse que lutou para encontrar sua própria moradia lá, então estava ficando nos arredores da capital com um membro da família. As disparidades de riqueza da cidade a levaram a participar de um protesto contra o aumento do custo de vida – e muitos dos participantes mais barulhentos eram jovens britânicos.

“Sinto que estou sofrendo sozinha a maior parte do tempo”, disse ela, acrescentando que achava difícil ver como poderia ganhar a vida por si mesma, deixando de alcançar marcos como a casa própria.

Centros juvenis locais, como o Blackburn Youth Zone, que começaram a fornecer refeições quentes gratuitas durante a pandemia, estão vendo um aumento drástico no interesse por seus serviços, assim como enfrentam custos crescentes por causa da crise de energia.

Continua após a publicidade

Mohamad Elmasri tira o moletom enquanto assiste a uma aula de boxe na Blackburn Youth Zone, um centro juvenil em Blackburn Foto: Mary Turner/The New York Times - 05/10/2022

“Estamos nos preparando”, disse Emma Floyd, porta-voz do grupo, prevendo que a demanda por seus serviços aumentará no inverno. “Sabemos que à medida que o inverno (Norte) chega, vai ficar muito difícil para certas pessoas.”

Mohamad El Masri, de 18 anos, estudante de arquitetura do primeiro ano, enxugou o suor do rosto depois de fazer uma pausa do boxe no centro juvenil e colocou de forma simples: “Quem não está preocupado com dinheiro no momento?”

El Masri está trabalhando como gerente de vendas de uma loja de roupas muçulmanas e passa seu tempo livre vendendo narguilé, um produto para fumar. Na maior parte da semana, passa pelo menos uma hora na academia de boxe que, segundo ele, ajuda a tirar sua mente de suas preocupações financeiras. No entanto, ele afirma estar focado em permanecer positivo e resiliente.

“Eu não posso apenas chorar, lamentar ou reclamar sobre isso”, disse ele. “Eu só quero ir o mais longe que eu puder.”