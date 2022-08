Ameaça de tragédia nuclear em usina na Ucrânia aumenta o caos energético global; leia análise

Poucos países entendem os riscos colocados pela energia nuclear como a Ucrânia. A apenas algumas horas de carro de Kiev está a agora desativada usina de Chernobyl, o local do pior acidente nuclear de todos os tempos e certamente o mais notório.

No entanto, apesar do desastre de Chernobyl, a Ucrânia nunca desistiu da energia nuclear. O país tem quatro usinas nucleares separadas operando 15 reatores diferentes. É um dos países mais dependentes nucleares do mundo. De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), essas usinas forneceram 51% da eletricidade da Ucrânia em 2020 – uma fonte vital para um país de renda média.

O paradoxo do risco e da recompensa da energia nuclear foi trazido à tona novamente pela guerra na Ucrânia. No início deste ano, a invasão russa levou muitos países a reconsiderar a energia nuclear, dada a realidade geopolítica dos combustíveis fósseis. A Alemanha, agora atrasando a paralisação planejada de suas usinas nucleares para permitir que ela seja independente do gás russo, é apenas a mais recente.

Imagem do dia 22 deste mês mostra sede da Usina Nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia. Local vive tensão entre russos e ucranianos Foto: Alexander Ermochenko / Reuters

Em muitos aspectos, esses países estão seguindo um padrão que a própria Ucrânia estabeleceu. Há uma década, as preocupações sobre Moscou fechar novamente o fornecimento de gás para a Ucrânia coincidiram com planos de gastar bilhões em novas usinas nucleares.

Mas a invasão russa mostra o imenso perigo que a energia nuclear pode representar em conflito. A maior usina nuclear da Europa, Zaporizhzhia, fica no sudeste da Ucrânia. Tem sido ocupada pelas forças russas desde março, mas a luta amplificada nas últimas semanas levou a um medo sem precedentes de uma catástrofe nuclear coincidindo com uma guerra brutal.

A Rússia foi acusada de usar a usina, que ainda está funcionando e produzindo energia, como um local de preparação para a guerra. Esta semana, um funcionário da usina e seu motorista foram mortos em uma explosão de morteiro fora da instalação, mostrando o quão perto está da linha de frente. A fábrica já está funcionando em uma equipe exígua, com menos de 10% de sua força de trabalho habitual.

A Rússia tem seus próprios motivos para ocupar a fábrica. A Ucrânia diz que a Rússia está tentando ligar a usina à sua própria rede elétrica – efetivamente roubando até um quinto da eletricidade da Ucrânia de uma só vez se for bem sucedida, apesar dos riscos colocados pelo procedimento. Mas esse risco em si pode ser a segunda estratégia, permitindo às tropas russas um grau de proteção e apresentando uma ameaça implícita aos atacantes.

A Rússia parece disposta a arriscar uma catástrofe nuclear durante todo o conflito. No início da guerra, ocupou o agora desativado local de Chernobyl. Quando saiu, a Ucrânia informou que os equipamentos de segurança haviam sido saqueados e prédios desfigurados. Um funcionário disse ao The Washington Post que o custo do dano foi de mais de US$ 135 milhões, se não mais dado que um software insubstituível foi tomado.

Os combates perto de Zaporizhzhia representam uma ameaça para inúmeros fora da Ucrânia. Na terça-feira, uma reunião do Conselho de Segurança da ONU foi unânime em sua preocupação com os combates perto da usina de Zaporizhzhia. Um especialista da ONU que informou o conselho deixou claro as apostas globais.

“Devemos deixar claro que qualquer dano potencial a Zaporizhzhia, ou qualquer outra instalação nuclear na Ucrânia, levando a um possível incidente nuclear teria consequências catastróficas, não apenas para as proximidades, mas para a região e além”, disse Rosemary DiCarlo, subse secretário-geral da ONU para assuntos políticos e de construção da paz.

Soldado russo faz guarda em área de Melitopol, distrito da região de Zaporizhzhia, em imagem do dia 14 de julho

A AIEA, o maior fiscalizador nuclear do mundo, espera visitar o local em poucos dias.

O principal risco não é necessariamente que um reator seja atingido, mas que uma série de eventos possa cortar o fornecimento de eletricidade da usina – o que significa que os sistemas de resfriamento não seriam mais capazes de manter a usina nuclear dentro de temperaturas aceitáveis. Embora existam geradores de emergência, não há garantias em um conflito longo e muitas vezes brutal.

“As usinas nucleares simplesmente não foram projetadas para estar em zonas de guerra”, disse James Acton, codiretor do Programa de Política Nuclear do Carnegie Endowment for International Peace, à repórter Claire Parker.

Surpreendentemente, a energia nuclear ganhou força após a invasão da Ucrânia. Embora grupos como o Greenpeace e outros tenham alertado sobre a potencial ameaça às instalações nucleares durante um conflito, para alguns governos a ameaça representada pela insegurança energética era muito mais urgente.

Mesmo a Alemanha, que havia prometido acabar com a energia nuclear até o final do ano, está agora silenciosamente debatendo se pode manter temporariamente algumas de suas usinas nucleares operacionais para evitar estar aos caprichos do fornecimento de gás de Moscou neste inverno.

Em teoria, os países europeus que fazem uso generalizado da energia nuclear são menos vulneráveis às restrições russas. Quando Boris Johnson anunciou planos para construir até oito novas usinas nucleares até 2050, o primeiro-ministro britânico disse que era para que seu país não pudesse ser “alvo de chantagem, por assim dizer, por pessoas como Vladimir Putin”.

Continua após a publicidade

A realidade é mais complicada, no entanto. A França, o país mais dependente de combustível nuclear do mundo, está lutando contra o aumento dos preços da energia em meio a múltiplos problemas no operador de energia nuclear do país.

A situação na Ucrânia, entretanto, mostra que as usinas nucleares não estão a salvo de conflitos. Como Mark Hibbs, um membro sênior não residente no Programa de Política Nuclear de Carnegie, disse durante depoimento à Câmara dos Comuns da Grã-Bretanha em abril, “até a invasão da Ucrânia pela Rússia, nenhuma usina nuclear jamais foi atacada, invadida e ocupada por um exército invasor”.

Agora duas estão. E a ameaça pode não se limitar à Ucrânia, nem a conflitos físicos: em março, os Estados Unidos retiraram acusações a quatro funcionários russos de realizar uma série de ataques cibernéticos direcionados à infraestrutura dos EUA. Um alvo aparente? Uma usina nuclear no Kansas.