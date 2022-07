Ameaça eleitoral russa persiste mesmo com guerra na Ucrânia, dizem agências de inteligência dos EUA

As principais autoridades de segurança nacional alertaram sobre a ameaça contínua de interferência eleitoral do exterior nas eleições de novembro no EUA. Elas enfatizaram, na terça-feira, 19, que a Rússia ainda pode tentar se intrometer ou promover a desinformação durante as eleições de meio de mandato, mesmo enquanto trava uma guerra na Ucrânia.

Leia também Juiz americano rejeita adiamento e Steve Bannon começa a ser julgado por desacato

“Estou bastante confiante de que os russos podem andar e mastigar chicletes”, disse Christopher A. Wray, diretor do FBI, durante uma conferência de segurança cibernética em Manhattan. Ele falou ao lado do general Paul M. Nakasone, chefe da Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês) e do Comando Cibernético dos EUA.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Irã e China também continuam sendo ameaças potentes, montando suas próprias campanhas para minar a democracia americana, disseram as autoridades. “Os russos estão tentando nos separar”, disse Wray. “Os chineses estão tentando administrar nosso declínio e os iranianos estão tentando nos fazer ir embora.”

O diretor do FBI, Christopher Wray, em uma imagem de arquivo; inteligência americana se preocupa com novas interferências nas eleições de novembro Foto: Dominic Lipinski/PA via AP - 06.07.2022

Durante os dois últimos ciclos eleitorais, a NSA e o Comando Cibernético trabalharam juntos para identificar e bloquear a interferência estrangeira e suas operações. A NSA também detalhou que um alto funcionário do FBI debate o tema com frequência com Wray.

A partir de 2018, o Comando Cibernético realizou operações ofensivas para tentar impedir que agentes russos conduzissem campanhas de influência. Em 2020, as agências de inteligência expuseram um esforço iraniano para persuadir os eleitores na Flórida e em outros lugares a se oporem à reeleição do então presidente Donald Trump. Autoridades de inteligência também delinearam os esforços russos para enfraquecer a campanha de Joe Biden.

Enquanto a NSA raramente discute seu trabalho, o general Nakasone revelou que, nos últimos anos, sua agência realizou cerca de 50 operações em 16 países para ajudar os aliados a se protegerem contra ameaças cibernéticas. “Esta é uma indústria em crescimento para nós”, disse ele. “Temos vários países diferentes interessados em trabalhar conosco.”

O general Nakasone disse que a comunidade de inteligência está se preparando para as eleições de meio de mandato após uma cascata de ataques cibernéticos -- incluindo a violação da empresa desenvolvedora de softwares SolarWinds -- que atingiu em várias agências governamentais, e o ataque ao Colonial Pipeline, que forçou o fechamento de um grande oleoduto.

Sua agência, disse o general Nakasone, estava antecipando “tudo isso e outras coisas que serão perturbadoras”.

Papel da China

Nos últimos anos, analistas e funcionários de inteligência dos EUA ficaram divididos sobre a ameaça que a China representa – e se está realizando o mesmo tipo de operação de influência que a Rússia. Alguns acreditam que Pequim está mais focada em moldar o debate sobre a política dos Estados Unidos em relação a Hong Kong e Taiwan.

Mas outros dizem que a China é uma ameaça tão grave quanto a Rússia ao tentar influenciar a eleição. Parte do problema é que os analistas de inteligência que trabalham na China e na Rússia não compartilham uma definição comum de operações de influência, algo que as autoridades de inteligência vêm tentando melhorar nos últimos 18 meses.

Em entrevista na terça-feira ao jornal The New York Times, Wray disse que a China tem uma “política de tentar influenciar as políticas americanas”.

“Não é uma questão eleitoral direta, mas às vezes isso se desvia para questões eleitorais”, disse ele, acrescentando que “é mais focado na posição geral dos Estados Unidos”. “As eleições são apenas um pedaço de um mosaico muito maior para eles.”

Ele acrescentou que os chineses “se preocupam mais em serem pegos, o que pode contribuir para o cálculo em termos de como eles fazem o que estão fazendo”.

“Parte disso se deve ao objetivo de serem a potência econômica dominante do mundo”, disse ele, acrescentando: “Isso requer tentar manter um nível de credibilidade, se quiser, com todos os tipos de público em todo o mundo”.

Cartazes de candidatos para as eleições de novembro em Baltimore, nos EUA Foto: Matt Roth/The New York Times - 19.07.2022

Questionado se os países estrangeiros estavam armando alegações de fraude eleitoral, Wray disse que tópicos divisivos muitas vezes ofereciam uma abertura. “Vimos diferentes adversários estrangeiros procurarem e se apoderarem de qualquer questão que nos divida e que gere, mesmo por si só, algum nível de controvérsia”, disse ele. “Quanto mais aquecido está, mais eles querem jogar gasolina nesse fogo.”

Ele disse que ele e o secretário de Justiça americano, Merrick B. Garland, estavam “vendo retórica superaquecida e visões apaixonadas em todo o espectro político se transformarem em violência e ameaças de violência”.

Wray acrescentou que o trabalho do FBI não era derrubar falsidades espalhadas nas mídias sociais, mas se concentrar em “violações da lei criminal federal ou ameaças nacionais de ações estrangeiras”.

A subprocuradora-geral dos EUA, Lisa O. Monaco, também falou em um painel. Questionada se a investigação sobre o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021 continuaria mesmo que Trump concorresse à presidência novamente, Mônaco reiterou que o Departamento de Justiça seguiria os fatos, “independentemente de o sujeito dessas investigações estar presente em 6 de janeiro.”

“Vamos continuar a fazer nosso trabalho, a seguir os fatos onde quer que eles esteja indo, não importa onde eles levem, não importa em que nível”, disse Monaco. “Vamos continuar investigando o que foi fundamentalmente um ataque à nossa democracia.”