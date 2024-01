Ameaças de bomba forçam o fechamento de sedes do Legislativo em seis Estados dos EUA

Ameaças de bomba foram relatadas em pelo menos seis capitais estaduais dos Estados Unidos na manhã desta quarta-feira, 3, fazendo com que prédios públicos fossem esvaziados e interrompendo processos judiciais, de acordo com autoridades e meios de comunicação locais.

Ameaças à segurança foram relatadas em Connecticut, Geórgia, Kentucky, Michigan, Minnesota, Mississippi e Montana. O FBI disse estar ciente de ameaças de bomba “falsas” nas capitais estaduais de todo o país e pediu ao público para que denunciasse qualquer atividade suspeita às autoridades.

“O FBI leva muito a sério as ameaças falsas porque colocam pessoas inocentes em risco”, disse o FBI em comunicado. “Embora não tenhamos informações que indiquem uma ameaça específica e confiável, continuaremos a trabalhar com nossos parceiros locais, estaduais e federais de aplicação da lei para coletar, compartilhar e agir de acordo com as informações sobre ameaças à medida que chegarem ao nosso conhecimento.”

Ameaças chegaram por e-mail

Várias pessoas na sede do Legislativo de Connecticut receberam e-mails na manhã de hoje sobre uma ameaça que relataram às autoridades, disse o tenente Greg Wimble, porta-voz da Polícia do Capitólio de Connecticut. “Foi um e-mail informando que alguém alegou ter colocado vários explosivos em nosso edifício do Capitólio”, disse Wimble, observando que autoridades de outros estados foram incluídas no e-mail.

A ameaça levou ao fechamento da sede e de suas propriedades adjacentes, disse ele, enquanto equipes de detecção de explosivos varriam as instalações. Depois que o prédio foi considerado seguro, o bloqueio foi suspenso por volta das 9h45.

Continua após a publicidade

Gabriel Sterling, um alto funcionário eleitoral do gabinete do secretário de estado da Geórgia, postou nas redes sociais logo após as 8h30 que uma ameaça de bomba havia sido relatada na sede do Estado da Geórgia. O prédio foi fechado depois que um “e-mail falso” foi enviado a um funcionário sobre uma ameaça de bomba, disse a porta-voz da Patrulha Estadual da Geórgia, Courtney Floyd, por e-mail.

Sede do Legislativo na Geórgia foi fechada depois que um “e-mail falso” foi enviado a um funcionário sobre uma ameaça de bomba. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

“Uma busca foi realizada e foi dado sinal verde. O Capitólio foi reaberto. Estes são os únicos detalhes disponíveis para divulgação neste momento”, disse Floyd.

Da mesma forma, o governador do Kentucky, Andy Beshear, disse em uma postagem nas redes sociais que uma ameaça recebida pelo gabinete do secretário de estado levou a Polícia do Estado de Kentucky a evacuar a sede do governo estadual em Frankfort. “Estamos cientes de ameaças semelhantes feitas a outros escritórios em todo o país”, disse Beshear, observando que todos estavam seguros.

Em Michigan, uma ameaça foi enviada por e-mail para uma conta geral da Comissão do Capitólio do Estado por volta das 7h45 de quarta-feira, disse a porta-voz da Polícia do Estado de Michigan, Lori Dougovito. “O Capitólio foi evacuado, o prédio foi revistado e a Polícia do Estado de Michigan atualmente tem equipes MSP Canine ainda varrendo o prédio”, disse Dougovito por e-mail. “Por precaução, o Capitólio permanecerá fechado pelo resto do dia.”

Em Michigan, uma ameaça foi enviada por e-mail para uma conta geral da Comissão do Capitólio do Estado por volta das 7h45 de quarta-feira. Foto: AP Photo/Carlos Osorio

Em Minnesota, uma “ameaça não especificada” interrompeu os argumentos orais na Suprema Corte de Minnesota, de acordo com um repórter da Fox 9 News . O Capitólio de Minnesota também foi fechado depois que as autoridades de segurança foram informadas sobre ameaças de bomba recebidas por e-mail em outras capitais estaduais em todo o país, disse a porta-voz da Patrulha Estadual de Minnesota, tenente Jill Frankfurth, por e-mail.

Continua após a publicidade

“Nenhum item suspeito ou ameaçador foi encontrado”, escreveu Frankfurth. “Após a conclusão das buscas e varreduras, o prédio foi reaberto e as atividades normais foram retomadas. Por precaução, a Segurança do Capitólio terá uma presença maior no edifício durante o resto do dia.”

Não está claro por que os e-mails visavam os Estados acima, uma mistura de estados republicanos, democratas e indecisos. As ameaças surgem no meio de um aumento de ataques – ameaçadores e reais – a funcionários públicos , incluindo uma série de incidentes de “golpe” recentemente que visaram políticos de ambos os lados. “Swatting” refere-se ao ato de fazer falsos pedidos de ajuda, levando agentes policiais fortemente armados a aparecerem nas casas de residentes inocentes – que, em casos recentes, foram membros do Congresso e outros funcionários eleitos.

A maioria dos estadunidenses disse estar preocupada com o aumento do perigo de violência por motivação política nos Estados Unidos, de acordo com uma pesquisa do Washington Post-ABC News realizada por volta das eleições intercalares de 2022.

As ameaças também surgem num momento em que as autoridades se preparam para assinalar o terceiro aniversário de 6 de janeiro de 2021, quando uma multidão pró-Trump invadiu o Capitólio dos EUA para impedir a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden. O ataque sem precedentes deixou cinco pessoas mortas, incluindo um policial e uma mulher baleada pela polícia. Dois outros policiais que estavam de serviço naquele dia morreram por suicídio e mais de 100 policiais ficaram feridos./Washington Post.