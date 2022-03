Ameaças de Putin a críticos e ataque a civis na Ucrânia; veja resumo do 22° dia de guerra

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, declarou nesta quinta-feira, 17, que muitas pessoas da Rússia estavam se revelando traidoras, repercutindo declarações de ontem do presidente Vladimir Putin. Em uma reunião com seus ministros, Putin afirmou que os russos iriam cuspir os traidores “como mosquitos” e que a sociedade iria se tornar melhor por isso.

“Estou convencido de que esta autolimpeza natural e necessária da sociedade só fortalecerá nosso país, nossa solidariedade, coesão e prontidão para enfrentar qualquer desafio”, declarou o presidente.

Manifestantes protestam contra a Guerra na Ucrânia em Moscou, em 24 de fevereiro. Foto: Evgenia Novozhenina/Reuters

Segundo relatos de ativistas, ameaças do Kremlin estão sendo foram transmitidas através de pichações, ameaças de prisão e demissão de funcionários contra a guerra. As mensagens afirmam aos opositores que eles estão sendo usados pelo Ocidente como uma “quinta coluna” para destruir a Rússia, e que os russos seriam rapidamente capazes de distinguir “os patriotas da escória”.

Enquanto a Rússia tenta unificar a narrativa no país sobre a guerra, do outro lado da fronteira, a Ucrânia registrou novos bombardeios e embates entre tropas de Kiev e Moscou. Em Mariupol, novas evidências mostram que o bombardeio ao teatro que abrigava mais de mil pessoas foi autorizado mesmo com um alerta aos russos de que crianças estavam no local.

Veja o que foi destaque na cobertura do 22° dia de Guerra na Ucrânia:

Bombardeio em Merefa deixa 21 mortos

Pelo menos 21 pessoas morreram e 25 ficaram feridas na manhã desta quinta-feira, 17, em um bombardeio na cidade de Merefa, no leste da Ucrânia, informou a promotoria regional. O ataque atingiu uma escola e um centro cultural da cidade, que fica próxima a Kharkiv, que também foi alvo de bombardeios pesados.

Bombeiro tenta apagar incêndio em escola de Merefa atingida por bombardeio, nesta quinta-feira, 17. Foto: State Emergency Service of Ukraine/AFP

Autoridades russas atribuíram o bombardeio à Rússia, apesar de Moscou negar recorrentemente atacar alvos civis. Ainda de acordo com informações da promotoria, dez dos feridos estão em estado grave.

Começa o resgate de vítimas de bombardeio em teatro de Mariupol

Serviços de emergência iniciaram um operação para resgatar pessoas que estavam abrigadas no teatro de drama de Mariupol, alvo de um bombardeio russo na noite de quarta-feira, 16. A operação começou em um momento em que a cidade portuária no sul do país continuava sob intenso bombardeio.

Autoridades ucranianas se esforçam para determinar o destino de centenas de civis que estavam abrigados no local. Mesmo com a destruição total do teatro, um funcionário ucraniano afirmou que algumas pessoas conseguiram sobreviver ao ataque. O número de sobreviventes, no entanto, ainda não é conhecido.

Uma foto divulgada pela câmara da cidade mostrou que uma seção inteira do teatro de três andares desmoronou após o ataque. Centenas de pessoas se refugiaram no porão do prédio, buscando segurança em meio ao cerco russo, que já dura três semanas.

Imagens aéreas mostram alerta a russos sobre a presença de crianças em teatro de Mariupol

Imagens divulgadas nesta quinta mostram que os ucranianos haviam pintado os dois pátios do Teatro Drama de Mariupol com a palavra “CRIANÇAS” para avisar sobre a presença delas no local aos inimigos russos -- o que não foi suficiente para interromper os ataques.

Imagem de satélite registrada no dia 14 de março mostra Teatro Drama, em Mariupol, antes dos bombardeios que os destruíram nesta quarta-feira, 16. Piso do local tinha a palavra "CRIANÇAS" em destaque para tentar impedir ataque russo. Foto: Maxar Technologies/Reuters

As tomadas aéreas divulgadas pela empresa americana Maxar, tiradas na segunda-feira, mostraram que a palavra russa para “crianças” havia sido marcada no chão em letras grandes em dois locais fora do prédio, para alert ar os jatos russos.

A câmara da cidade de Mariupol disse que um avião russo jogou uma bomba no lugar, e considerou o ataque “deliberado e cínico”. A Rússia negou ter alvejado o local, mas, apenas em Mariupol, seus ataques já atingiram vários prédios civis, incluindo uma maternidade, uma igreja e inúmeros apartamentos.

Batalha no subúrbio de Kiev força retirada de civis

Dezenas de civis e um soldado ferido foram retirados de um subúrbio nos arredores de Kiev após um ataque de artilharia nas proximidades. Os civis são moradores de Irpin, um subúrbio do noroeste da capital. Eles foram levados a um posto de primeiros socorros na estrada e transferidos para alguns ônibus.

Ucraniano chora ao lado de corpo próximo a um prédio residencial atingido por um bombardeio nesta quinta. Foto: Fadel Senna/AFP

A retirada ocorreu depois que as tropas ucranianas contra-atacaram as forças russas em Irpin entre a noite da terça e desta quarta-feira. Os dois países trocaram tiros de artilharia e rifle. Um hospital próximo informou ter recebido ao menos 25 soldados ucranianos na quarta-feira.

Não ficou claro se as forças ucranianas tiveram sucesso no contra-ataque.

Rússia nega avanço de plano de paz de 15 pontos com a Ucrânia

O porta-voz do governo da Rússia, Dmitri Peskov, classificou como “incorreta” a informação da existência de um plano de paz de 15 pontos em negociação com a Ucrânia, incluindo cessar-fogo, retirada de tropas e neutralidade do país vizinho com relação à Otan.

Porta-voz de Moscou, Dmitri Peskov, durante coletiva de imprensa no dia 18 de fevereiro deste ano. Nesta quinta-feira, 17, Peskov afirmou que acordo de paz com Kiev divulgado por jornal está "incorreto" Foto: Sergey Guneev/Kremlin via Reuters

Segundo Peskov, em entrevista coletiva telefônica, o plano noticiado ontem pelo jornal britânico Financial Times “contém uma grande quantidade de compilações e informações que estavam no campo público, sobre os assuntos que estão na agenda” das conversas de Moscou com Kiev “mas, está tudo compilado incorretamente e, de fato, é incorreto. Há elementos corretos, mas não em geral. Isso não está certo”, explicou Peskov.

O porta-voz afirmou hoje que “o trabalho continua” e que, quando houver progresso de acordo entre os dois países, será informado.

Biden e Xi têm reunião sobre a Guerra na Ucrânia nesta sexta

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falará nesta sexta-feira, 19, com o presidente chinês Xi Jinping. Segundo a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, a conversa faz parte de “nossos esforços contínuos para manter linhas abertas de comunicação entre os Estados Unidos e a República Popular da China” e vai discutir, dentre outros assuntos, a guerra da Ucrânia.

Presidente Joe Biden se reúne com presidente chinês Xi Jinping na próxima sexta-feira para discutir, dentre outros assuntos, a guerra na Ucrânia. Estados Unidos alertam China sobre apoio á Rússia. Foto: Susan Walsh/AP

A conversa acontece no momento em que os Estados Unidos alertam a China contra a prestação de assistência à Rússia durante a invasão à Ucrânia.

Na segunda-feira, 14, em Roma, o conselheiro de segurança norte-americano Jake Sullivan emitiu uma advertência direta a seu colega chinês sobre as possíveis consequências de qualquer ajuda que Pequim possa fornecer à Rússia após o recente pedido de Moscou por equipamento militar.