Americas Quarterly: Uma nova e realista era para a oposição da Venezuela

Em minhas conversas recentes com os venezuelanos e os envolvidos nos esforços para restaurar a democracia no país, tem sido difícil ignorar uma mudança de tom. Em vez de esperanças de uma mudança radical, coabitação e resignação são as palavras de ordem do debate atual.

Não é de surpreender que, no contexto atual, o interesse pelo impulso democrático da Venezuela tenha ficado em segundo plano em relação à crise migratória do país, uma das maiores do mundo. Somente nos EUA, mais de 150.000 venezuelanos chegaram à fronteira sul dos Estados Unidos até agora este ano. A conversa mudou das causas profundas da crise migratória para suas consequências mais gritantes.

Mas mesmo com o interesse reduzido na democracia venezuelana, o cenário atual apresenta uma oportunidade única para aumentar suas chances de retorno – isto é, se a comunidade internacional, não apenas países, mas organizações multilaterais, sociedade civil e setor privado trabalharem para se reengajar.

Porque agora? Pela primeira vez em anos, a comunidade internacional e a oposição venezuelana concordam no caminho a seguir: participação nas próximas eleições presidenciais constitucionalmente mandatadas em 2023 ou – mais provavelmente – em 2024.

Uma oposição unida?

Durante anos, a estratégia entre a oposição venezuelana e a comunidade internacional centrou-se em apoiar Juan Guaidó como presidente interino como parte de uma tentativa de quebrar a estrutura de poder do regime de Maduro. Mas com o tempo, essa estratégia parecia seguir seu curso, deixando para trás uma falta de consenso sobre como seguir em frente.

Hoje, há um consenso de todos os líderes da oposição para participar das eleições sob Maduro – mesmo daqueles que historicamente eram os mais relutantes, como María Corina Machado e o partido Voluntad Popular de Leopoldo López. Agora eles concordam não apenas em participar – caso as condições melhorem – mas também na necessidade de realizar primárias.

Essa mudança ocorreu por muitas razões – não apenas pelo fracasso em entregar resultados na estratégia anterior. Outra razão para colocar esperança no caminho eleitoral veio em uma vitória significativa da oposição nas eleições regionais de novembro passado.

Embora a eleição tenha sido marcada por irregularidades, o candidato da oposição, Sergio Garrido, venceu em Barinas, estado natal de Hugo Chávez, contra o genro do ex-presidente e um ex-ministro das Relações Exteriores. A vitória de Garrido mostrou o potencial de uma oposição unida mesmo em um reduto do chavismo no interior do país, onde os candidatos da oposição historicamente tiveram desempenho inferior. A adoção do voto como ferramenta de mudança também reflete a vontade do povo: muitos que estão relutantes em arriscar repercussões por protestar ainda querem ter a chance de votar em eleições genuinamente competitivas.

Ainda há muito a ser feito em relação às possíveis primárias da oposição – por exemplo, quem as organizará, já que a autoridade eleitoral do país está efetivamente sob o controle de Maduro? Mas, se feitas de maneira inclusiva e confiável, as primárias podem pôr fim a anos de lutas internas entre líderes da oposição, não apenas gerando um líder com mandato popular, mas também servindo para reconectar venezuelanos e aspirantes a líderes ao processo político.

Na verdade, até mesmo as perspectivas das primárias reconectaram os líderes com a política de base – por exemplo, Juan Guaidó, que parece prestes a concorrer nas primárias da oposição à presidência na próxima oportunidade.

Essa mudança de estratégia não significa que a oposição seja repentinamente ingênua sobre o que esperar das eleições organizadas por Maduro. As conversas lideradas pela Noruega entre o governo de Maduro e a oposição, um esforço apoiado pelos principais partidos internacionais e que Maduro abandonou em setembro de 2021, devem ser retomadaseste mês na Cidade do México.

A oposição traz um conciso conjunto de pedidos para melhorar as condições eleitorais: definir o momento, restabelecer os direitos dos políticos e partidos banidos, atualizar a composição da Comissão Eleitoral com especialistas imparciais e seu registro de eleitores com novos eleitores e estrangeiros, e permitir observação internacional qualificada. Os pedidos não abordam a falta de liberdade de imprensa e a ruína institucional do país, mas fornecem um roteiro que limita as táticas dilatórias de Maduro.

Aqui está a parte em que seu ceticismo deveria estar surgindo. Por que Maduro, que tem o controle total do condado, negociaria de boa fé?

A resposta é que ele anseia — até precisa — reconhecimento internacional e legitimidade doméstica. Para provar o primeiro, basta ver o quanto seu governo destacou o reconhecimento dado pelo presidente colombiano Gustavo Petro. Para este último, observe a delicada situação econômica do país. O governo de Maduro não tem acesso ao crédito e a economia dolarizada de fato está presa a uma inflação alta e persistente. Quando imprime bolívares para cobrir seus custos sociais, a inflação dispara porque as pessoas imediatamente querem comprar dólares. Isso forçou seu governo a declarar que o Natal começa em outubro e comece a distribuir bônus de férias agora para evitar um aumento drástico da taxa de câmbio. Maduro precisa de alívio das sanções para reestruturar a dívida privada do país, um requisito para sua agenda de atração de investimentos.

No entanto, não é apenas a economia que pode fazer Maduro aceitar as condições eleitorais. Ele também acha que pode vencer, dadas as circunstâncias. “Seus números (nas pesquisas) estão muito acima de qualquer líder da oposição”, disse Luis Vidal, chefe da More Consulting, uma empresa de pesquisa venezuelana.

Vidal acrescentou que Maduro poderia ser incentivado a fazer concessões para obter alívio das sanções, o que, por sua vez, daria mais renda ao seu governo. Usando seu poder, o aparato de mídia estatal e incentivando a candidatura de um terceiro partido, há um caminho para a vitória para ele, especialmente considerando seu histórico de empregar com sucesso métodos de “dividir para conquistar” contra a oposição.

É aqui que a comunidade internacional deve entrar. O alívio progressivo das sanções deve acompanhar qualquer progresso político, mas o reconhecimento total tiraria o principal incentivo de Maduro para cumprir seus compromissos. Se houver progresso que não possa ser facilmente revertido, como a reinstituição dos direitos políticos plenos dos partidos políticos banidos e de seus líderes, isso deve ser seguido pelo alívio das sanções e pelo restabelecimento progressivo das relações consulares e diplomáticas. Se a comunidade internacional colocar a carroça na frente dos bois, não haverá eleições com credibilidade.

Ninguém está mais ciente da natureza tirânica de Maduro do que aqueles que se opuseram diretamente a ele. Eles também estão cientes de que a negociação não pode ser um fim em si mesma. A participação ativa da comunidade internacional nesse processo o tornaria mais produtivo. Não há melhor oportunidade no horizonte para restaurar a democracia na Venezuela do que as próximas eleições presidenciais.

*Guillermo Zubillaga é diretor sênior de programas de políticas públicas da AS/COA, onde lidera o Grupo de Trabalho da Venezuela