Celso Amorim defende garantias recíprocas entre Maduro e oposição para evitar ‘conflito muito grave’

Amorim esteve em Caracas por três dias inteiros, no fim de julho, e afirmou ter testemunhado a votação transcorrer em clima de “normalidade”. Ele manteve encontros com outros observadores internacionais, especialistas no sistema de votação venezuelano e com autoridades do regime. Visitou Maduro no Palácio Miraflores e recebeu González na embaixada do Brasil.

Segundo o enviado do governo Lula, o clima de aparente tranquilidade em Caracas começou a mudar após a divulgação da reeleição do chavista, quando ele ainda estava fazendo a visita no palácio presidencial. A segurança do regime comunicou sobre os primeiros “distúrbios” - manifestações de opositores contrários ao resultado anunciado - e o perguntou se seu carro era blindado. Celso Amorim decolou de volta a Brasília no dia seguinte.