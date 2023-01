Amplas demandas em protestos no Peru evidenciam falta de lideranças

As muitas demandas ouvidas durante as manifestações no Peru são reflexo da fragmentação política e da falta de lideranças populares. Tal cenário, nunca antes visto no país, dificulta a possibilidade de diálogos e de uma resposta do Estado, que recorre à ordem e repressão.

Leia também Como a polarização e a desconfiança na política transformaram o Peru no país mais instável da região País vive instabilidade política e mais de um mês de protestos que pedem a renúncia da presidente Dina Boluarte, a dissolução do Parlamento e a realização de novas eleições

Desde que a presidente Dina Boluarte assumiu o poder, peruanos saem às ruas em diferentes cidades. Nesta semana, muitos deixaram a região sul e marcharam até a capital Lima. Ao longo dos dias, notou-se a variedade de pedidos e como os atos ocorriam sem que houvesse uma liderança, fosse um partido, um sindicato ou uma pessoa.

“Não há liderança de nenhum lado, é um enfrentamento entre dois mundos, o do establishment, de Lima, e do anti establishment, onde há radicais de esquerda, mas também atores da economia ilegais e informais, traficantes, comerciantes informais, mineradores. Não dá para dividir entre esquerda e direita, é muito mais profundo”, explica Carlos Meléndez, sócio do Grupo de Análises Políticas do Peru 50+1.

Manifestantes marcham contra a presidente peruana Dina Boluarte em Lima Foto: Martín Mejía/AP

O espectro anti establishment no Peru hoje abrange, segundo Meléndez, desde camponeses historicamente deixados de lado pelo poder público até contrabandistas. ”Puno (epicentro dos protestos) é o local com mais comunidades indígenas, são 1.200, e com mais de 80% da força de trabalho na informalidade. O mundo informal não se organiza, não tem um sindicato único”, diz o analista.

Três demandas são consensuais passados mais de 30 dias dos protestos: a renúncia de Dina Boluarte, a antecipação das eleições gerais e a criação de uma Assembleia Constituinte. Mas, além disso, é possível ouvir grupos pedindo o retorno de Pedro Castillo - preso após um golpe de Estado frustrado -, reclamando do alto custo de vida e reclamando das diferenças entre partes do país e a capital Lima.

Dificuldade em dialogar

A falta de lideranças coordenando as manifestações dificulta um eventual diálogo com o poder público. “Nem mesmo os governadores regionais que assumiram no começo do ano parecem ser esses representantes. Então tudo termina se transformando em uma espécie de guerrilha, muito mais difícil de controlar ou dialogar, diferente do que seria com uma central sindical, por exemplo”, afirma o analista político José Carlos Requena.

O analista avalia que a violência em Lima nos atos da quinta-feira 19 foi menor do que se esperava, diante do que vinha ocorrendo, com mais de 50 mortos em pouco mais de 30 dias, mas que a semelhança está nos atos dispersos. “Um grupo vai para um lado, outro se concentra em outra região; um grupo violento incendiou um imóvel muito antigo da capital. Isso leva a complicações para se manejar as manifestações.”

Se dialogar nesse contexto é difícil, ter uma resposta é praticamente impossível. “Não há como dar uma resposta. O Estado apela ao cansaço, espera que os manifestantes se cansem e acabem seus recursos para manter os atos. É uma aposta e não uma resposta. A própria Dina Boluarte se converteu no representante do establishment e os partidos políticos ficam calados”, diz Meléndez.

Por isso, alguns analistas peruanos acreditam que a melhor opção seja realizar eleições ainda neste ano com algumas reformas. “As eleições foram aprovadas para abril de 2024. Mas a sensação crescente é que precisa ser ainda este ano, para desinflar as manifestações. Acho que nesse momento é o máximo que pode ser feito”, afirma Requena.

Uma das opções para viabilizar um resultado diferente das crises políticas que se sucedem no país seria, segundo Meléndez, combater a fragmentação política. “Vivemos uma polarização e uma fragmentação política. A polarização não se resolve, mas a fragmentação sim, ao se criar coalizões para a próxima eleição. Para isso, é preciso ter vontade política.”

Continua após a publicidade

Nas eleições presidenciais de 2021, quando Castillo saiu presidente, 18 candidatos concorreram à presidência e os dois que chegaram ao segundo turno - Castillo e Keiko Fujimori - não somavam 50% do eleitorado.