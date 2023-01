Análise: Cúpula de Biden e Kishida marca ponto de virada do papel do Japão no cenário global

O primeiro-ministro japonês Fumio Kishida se encontra com o presidente dos EUA, Joe Biden, na Casa Branca nesta sexta-feira, 13. Kishida chega a Washington no final de uma grande turnê pela Europa e Canadá que encobre seus problemas em casa, com vários escândalos e renúncias ministeriais, já levantando questões sobre a longevidade de seu mandato. Sua estada no exterior ofereceu um grau de descanso e uma chance de destacar sua boa-fé diplomática em um ano em que o Japão sediará a cúpula do G-7.

O tête-à-tête de Biden e Kishida também ocorre durante uma mudança significativa no papel do Japão no cenário mundial. Em dezembro passado, o governo de Kishida revelou uma nova estratégia de segurança nacional que quase dobraria o gasto do Japão em defesa e tomaria medidas antes tabus sob as restrições da constituição pacifista do pós-guerra do país, incluindo garantir a capacidade de atingir posições terrestres inimigas com mísseis de longo alcance.

A postura de Kishida segue o legado de falcão do falecido primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, que procurou durante anos adicionar uma nova musculatura à postura de defesa do Japão, condicionada por décadas pela derrota na 2ª. Guerra, bem como pelo benefício de se proteger sob o guarda-chuva de segurança dos EUA. Isso reflete os crescentes temores de Tóquio sobre a ascensão militar da China e as tendências expansionistas, preocupações que só foram agravadas no ano passado pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Além das preocupações estratégicas sobre o que a China pode ter reservado para Taiwan, o Japão tem disputas territoriais de longa data com Pequim e Moscou.

O primeiro-ministro Fumio Kishida desembarca na Base Aérea de Andrews. Foto: Alex Brandon/ AP

“Foi uma decisão importante que tivemos de tomar”, disse Kishida a meu colega Josh Rogin, referindo-se à estratégia de segurança nacional revisada. “Tivemos que questionar se seremos capazes de defender as vidas, os meios de subsistência e a indústria do povo japonês e do país.”

Na Alemanha, a guerra na Ucrânia levou à discussão de um “Zeitenwende” – um ponto de virada, um momento decisivo na história, quando o choque do presente forçou os líderes em Berlim a irem além dos xiboletes profundamente arraigados do passado. Claro, ainda é um debate aberto até que ponto a Alemanha se afastou de seu pacifismo pós-guerra e abordagem ambivalente em relação a Moscou. Mas alguns analistas afirmam que o Zeitenwende alcança mais do que apenas a Alemanha - na verdade, mais do que apenas a Europa - e que o mundo forjado após a explosão da guerra na Ucrânia reflete o fim do idealismo no sistema internacional e um retorno a um sistema mais realpolitik baseada em hard power.

“Neste admirável mundo novo e velho, o poder militar mais uma vez afirmará sua primazia nos assuntos internacionais, com o poder econômico, político e ‘suave’ se alinhando como seus assistentes”, escreveu o colunista da Bloomberg Opinion, Andreas Kluth. “Isso vai aumentar a importância do marcial – como os EUA – e diminuirá a dos mansos, incluindo a mercantil e pós-heroica União Europeia.”

Seja qual for o caso na Europa, o Japão parece estar experimentando seu próprio Zeitenwende. “A Ucrânia hoje pode ser a Ásia amanhã”, disse Kishida a Rogin, que o entrevistou pouco antes de embarcar em sua viagem de uma semana pelo Ocidente. “Tentativas unilaterais de mudar o status quo pela força não são aceitáveis.”

“A transição do Japão do pacifismo para o protetor regional ainda não está completa, mas agora não há como negar que está bem encaminhada”, escreveram Zack Cooper e Eric Sayers, do American Enterprise Institute.

A mudança de Kishida reflete um crescente reconhecimento de que o Japão precisa de maiores capacidades de dissuasão na vizinhança onde está localizado. “O Japão agora está caminhando para ter não apenas um ‘escudo’, mas também uma ‘lança’”, disse Kazuhiro Maeshima, professor de ciências políticas da Universidade Sophia, em Tóquio, a meus colegas. “O Japão está se afastando de uma aliança defensiva. A aliança Japão-EUA não deve ser meramente uma manutenção de aliança, mas também deve ser utilizada como uma projeção de aliança para impedir que a China mude o status quo na região do Indo-Pacífico.”

Essa mudança é bem-vinda em Washington. “O Japão está avançando muito e fazendo isso em sintonia com os Estados Unidos, parceiros no Indo-Pacífico e na Europa”, disse o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, em comunicado. “O investimento do presidente Biden em nossas alianças está rendendo enormes dividendos para reforçar a dissuasão e promover a paz e a segurança no Indo-Pacífico – e globalmente.

Kishida pretende ampliar gastos militares do Japão para 2% do PIB, mesmo patamar da Otan. Foto: Kazuhiro Nogi/ AFP - 16/12/2022

Em entrevista ao The Washington Post, Rahm Emanuel, embaixador dos EUA no Japão, disse que Biden e Kishida trabalharam para “encolher a distância entre o transatlântico e o Indo-Pacífico em uma única esfera estratégica”, um realinhamento, disse o enviado dos EUA argumentou, esse é “provavelmente um dos maiores desenvolvimentos que os dois líderes produziram”.

Mas dificilmente é universalmente popular no Japão, onde a inquietação doméstica com o governo de Kishida cresceu e a maioria dos japoneses, de acordo com pesquisas de opinião, se opõe ao aumento de impostos para financiar maiores gastos com defesa.

“Embora a maioria do público japonês deseje capacidades de defesa mais fortes, a maioria desaprova o plano de Kishida de aumentar os impostos para fazê-lo, em meio a salários estagnados e taxas de inflação crescentes que o país não via há três décadas”, escreveu minha colega Michelle Ye Hee Lee . “O Japão planeja aumentar seu orçamento de defesa para a referência da Otan de 2% do produto interno bruto, o que o tornaria o terceiro maior do mundo.”

Talvez sentindo a reação em casa, o líder japonês afirmou que a nova direção política é guiada por imperativos fora do controle de Tóquio. “A realidade é que o líder de um país não pode escolher a época em que a pessoa assume essa posição de liderança”, disse Kishida ao The Post.