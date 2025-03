Opinião | Musk e Bannon fizeram a saudação nazista? E por que isso importa?

Foi o que Elon Musk, o homem mais rico do mundo e provavelmente o colaborador mais influente de Trump, fez em janeiro. E foi isso que Stephen K. Bannon, ex-estrategista-chefe da Casa Branca de Trump, e o ator mexicano e ativista de direita Eduardo Verastegui fizeram na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) em 20 de fevereiro.

No início, muitos deram a eles o benefício da dúvida quando disseram que não estavam fazendo a saudação fascista, e sim que as câmeras os haviam flagrado em um ângulo infeliz. Mas, depois que a saudação com o braço erguido de Musk se tornou notícia global, está ficando mais difícil levar essas explicações a sério.