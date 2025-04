Opinião | Fãs de Trump, venezuelanos de Miami que fugiram de Maduro encaram a irônica realidade da deportação

Que ironia! Os imigrantes venezuelanos, cubanos e nicaraguenses em Miami, que estavam entre os admiradores mais fervorosos do presidente Donald Trump, se tornaram as principais vítimas de suas deportações em massa.

PUBLICIDADE Trump emitiu uma nova diretriz ordenando que 532 mil imigrantes cubanos, venezuelanos, nicaraguenses e haitianos em todo o país percam seu status de liberdade condicional humanitária, ou residência temporária, destinado a indivíduos que fogem de crises humanitárias. Grande parte deles mora em Miami e outras cidades da Flórida. Ao mesmo tempo, centenas de milhares de outros imigrantes venezuelanos estão prestes a receber ordens de deportação após a decisão de Trump de não estender seu Status de Proteção Temporária (TPS).

Imigrantes venezuelanos deportados dos Estados Unidos descem de um avião ao chegarem no Aeroporto Internacional Simón Bolívar, em Maiquetía, na Venezuela, em 28 de março de 2025 Foto: Pedro Mattey / AFP

Durante a campanha presidencial, Trump enfatizou que deportaria principalmente criminosos perigosos, como membros da gangue venezuelana Tren de Aragua.

No entanto, ao assumir o cargo, o presidente ampliou seus planos de deportação para incluir residentes temporários legais sem antecedentes criminais.

“Desde 20 de janeiro, seu primeiro dia no cargo, Trump mantém a comunidade venezuelana em constante estado de terror”, disse-me Helene Villalonga, presidente da Amavex, uma organização de apoio jurídico a imigrantes venezuelanos.

Villalonga acrescentou que a comunidade venezuelana se sente “estigmatizada” pelas frequentes declarações de Trump equiparando os imigrantes venezuelanos aos criminosos do Tren de Aragua.

De acordo com o Departamento de Segurança Interna, há apenas 600 supostos membros da gangue Tren de Aragua nos Estados Unidos, 100 dos quais podem ter cometido crimes violentos.

Antes de analisar por que Trump está tão obcecado em expulsar imigrantes, consideremos o provável impacto econômico de suas deportações em massa.

A maioria dos imigrantes indocumentados ou com autorizações temporárias realizam trabalhos que os americanos não querem fazer, como na construção civil, na agricultura e em restaurantes, ou serviços como faxina ou jardinagem. Se forem deportados, a escassez de mão de obra aumentará os preços e a inflação.

De acordo com David Dyssegaard Kallick, diretor da Immigration Research Initiative (IRI), um grupo de estudos sediado em Nova York, cerca de 36% de todos os trabalhadores da construção civil da Flórida, ou mais de 150 mil, são indocumentados, têm TPS ou liberdade condicional humanitária.

Outros 180 mil na Flórida trabalham no setor de serviços como faxineiros, assistentes de saúde, manicure ou jardineiros, e outros 85 mil trabalham nos setores da indústria, dos transportes ou com entregas. “Se todos os detentores de autorização de trabalho temporária ou indocumentados na Flórida forem deportados, a economia se contrairá, e mais de 80 mil trabalhadores americanos provavelmente perderão seus empregos”, disse-me Dyssegaard Kallick. “Se você deporta cozinheiros e lavadores de pratos dos restaurantes, os negócios se reduzem, e todos serão afetados, incluindo os gerentes.” Já o argumento de que imigrantes ilegais ou residentes temporários poderiam ser substituídos por americanos é uma ilusão. Com o índice de desemprego próximo à mínima histórica, de 4,4%, os empregadores já estão tendo dificuldades para encontrar trabalhadores.

O presidente Donald Trump acena para a mídia enquanto caminha no gramado sul da Casa Branca, em Washington, em 22 de março de 2025 Foto: Jose Luis Magana/AP

O que nos traz de volta à questão a respeito do motivo de Trump estar tão obcecado em deportar milhões de pessoas. Alguns críticos do presidente dizem que ele faz isso porque é racista, citando sua declaração de que os imigrantes “estão envenenando o sangue do nosso país”.

Publicidade

Mas creio que a explicação mais provável é outra: trata-se de uma estratégia política para agradar os xenófobos dentro de sua base e, ao mesmo tempo, desviar a atenção do público de suas políticas econômicas cada vez mais impopulares.