Vinte anos antes de o Titanic mudar a história marítima, outro navio anunciado como o próximo grande feito tecnológico zarpou nos Grandes Lagos da América do Norte (série de lagos interconectados, geralmente próximos da fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos). O Western Reserve foi um dos primeiros navios de carga totalmente de aço a atravessar os lagos.

Construído para quebrar recordes de velocidade, o cargueiro de 300 pés (91 metros) era tido como um dos navios mais seguros à tona. O proprietário dele, Peter Minch, tinha tanto orgulho da embarcação que trouxe sua esposa e filhos pequenos a bordo para um passeio de verão em agosto de 1892. Quando o navio entrou na baía Whitefish do Lago Superior, entre Michigan (EUA) e Canadá, em 30 de agosto, surgiu um vendaval. A tempestade o atingiu até que ele se partiu ao meio. Vinte e sete pessoas morreram, incluindo a família Minch. O único sobrevivente foi o timoneiro Harry W. Stewart, que nadou 1,6 quilômetro até a costa depois que seu bote salva-vidas virou.

Imagem fornecida pela Sociedade Histórica de Naufrágios dos Grandes Lagos mostra o mastro quebrado do Western Reserve, um navio mercante que afundou no Lago Superior em 1892, na Península Superior de Michigan Foto: AP / AP

PUBLICIDADE Por quase 132 anos, o lago escondeu os destroços. Em julho, exploradores da Great Lakes Shipwreck Historical Society (Sociedade Histórica do Naufrágio dos Grandes Lagos) localizaram a Western Reserve na Península Superior de Michigan. A sociedade anunciou a descoberta no sábado no Ghost Ships Festival (Festival de Navios Fantasmas) anual em Manitowoc, Wisconsin. “Há uma série de histórias simultâneas que tornam isso importante”, disse o diretor executivo da sociedade, Bruce Lynn, em uma entrevista por telefone. “A maioria dos navios ainda era de madeira. Era um navio tecnologicamente avançado. Eles eram uma espécie de família famosa na época. Você tem esse novo navio, considerado um dos mais seguros do lago, nova tecnologia, um navio muito, muito grande. (A descoberta) é outra maneira de mantermos essa história viva.”

Busca durou mais de dois anos

Darryl Ertel, diretor de operações marítimas da sociedade, e seu irmão, Dan Ertel, passaram mais de dois anos procurando pela Reserva Ocidental. Em 22 de julho, eles partiram no David Boyd, o navio de pesquisa da sociedade. O tráfego pesado de navios naquele dia os forçou a alterar seu curso, no entanto, e procurar uma área adjacente à sua grade de busca original, disse Lynn.

Os irmãos rebocaram um conjunto de sonar de varredura lateral atrás do navio. O sonar lateral varre estibordo e bombordo (lado direito e esquerdo, respectivamente), fornecendo uma imagem mais expansiva do fundo do que o sonar montado abaixo de um navio. Cerca de 60 milhas (97 quilômetros) a noroeste de Whitefish Point na Península Superior, eles pegaram uma linha com uma sombra atrás dela em 600 pés (182 metros) de água. Eles aumentaram a resolução e avistaram um grande navio partido em dois com a proa apoiada na popa.

Imagem mostra Western Reserve, um cargueiro produzido em aço que naufragou 20 anos antes do Titanic Foto: AP / AP

Dia da confirmação

Oito dias depois, os irmãos retornaram ao local junto com Lynn e outros pesquisadores. Eles implantaram um drone submersível que retornou imagens nítidas de uma luz de navegação de bombordo (luz vermelha que indica o lado esquerdo de uma embarcação) que combinava com uma luz de navegação de estibordo (luz verde que indica o lado direito do barco) da Western Reserve que tinha sido levada para a costa do Canadá depois que o navio afundou. Essa luz foi o único artefato recuperado do navio. “Aquele foi o dia da confirmação”, disse Lynn, diretora executiva da sociedade.

Darryl Ertel disse que a descoberta lhe deu arrepios — e não de um jeito bom. “Saber como a Reserva Ocidental de 300 pés foi pega em uma tempestade tão longe da costa me deu uma sensação desconfortável na nuca”, ele disse em um comunicado à imprensa da sociedade. “Uma tempestade pode surgir inesperadamente... em qualquer lugar e a qualquer hora.” Lynn disse que o navio estava “bastante destruído”, mas os destroços pareciam bem preservados na água doce e gelada.

Western Reserve era um navio tecnologicamente avançado para uma época em que as embarcações eram feitas de madeira Foto: AP / AP

Lagos perigosos

Os Grandes Lagos reivindicaram milhares de navios desde 1700. Talvez o mais famoso seja o Edmund Fitzgerald, um transportador de minério que foi pego por uma tempestade em novembro de 1975 e afundou em Whitefish Point a 100 milhas (160 quilômetros) da Reserva Ocidental. Todos os tripulantes foram mortos. O incidente foi imortalizado na canção de Gordon Lightfoot, “The Wreck of the Edmund Fitzgerald ”.

Ed Hopkins, climatologista assistente de Wisconsin, disse que a temporada de tempestades nos lagos começa em novembro, quando a água quente encontra o ar frio e os ventos sopram sem impedimentos em águas abertas, gerando ondas de até 30 pés (9 metros). Os lagos nessa época podem ser mais perigosos do que os oceanos porque são menores, tornando mais difícil para os navios manobrarem melhor que as tempestades, disse ele. Mas é raro ver tais vendavais se formarem em agosto, disse Hopkins. Um relatório do National Weather Service chamou a tempestade que afundou a Western Reserve de “vendaval relativamente menor”, ​​ele observou.

Imagem mostra um suporte de convés na proa do navio de carga Western Reserve, abaixo do Lago Superior Foto: AP / AP

Aço quebradiço pode ter sido uma das causas

Um estudo da Wisconsin Marine Historical Society sobre o naufrágio da Western Reserve observou que a era do aço marítimo tinha acabado de começar e o casco da Western Reserve pode ter sido fraco e não tenha conseguiu lidar com a força da tempestade. O aço também se torna quebradiço em baixas temperaturas, como as das águas dos Grandes Lagos. A temperatura média da água no Lago Superior no final de agosto é de cerca de 60 graus (16 graus Celsius), de acordo com a National Oceanic and Atmospheric Administration.

O estudo observa que o Titanic usou o mesmo tipo de aço do Western Reserve e que isso pode ter contribuído para acelerar o naufrágio do navio de luxo./AP

