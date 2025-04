Ao lado de Trump, Bukele diz que não irá devolver migrante deportado por engano aos EUA

“É claro que não vou fazer isso”, disse Bukele após uma pergunta de uma jornalista americana, após uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Salão Oval. O caso da deportação de Kilmar Armando Abrego Garcia está no centro de uma batalha judicial que chegou à Suprema Corte.

Bukele afirmou que devolver Abrego Garcia seria semelhante a contrabandear “um terrorista para os Estados Unidos”. Enquanto o presidente salvadorenho respondia a pergunta, Trump sorriu em aprovação, cercado por membros de seu gabinete.