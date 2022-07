Ao menos três pessoas morrem após tiroteio em shopping nos EUA; atirador é morto por homem armado

Indiana - Três pessoas foram mortas a tiros e duas ficaram feridas na noite de domingo, 17, em um shopping center em Indiana, nos Estados Unidos, depois que um homem com um rifle abriu fogo em uma praça de alimentação. O atirador foi baleado por um civil armado e não resistiu aos ferimentos, segundo informações da polícia.

O acusado, que ainda não teve a identidade revelada, entrou no Greenwood Park Mall com um rifle e vários carregadores e começou a atirar em lanchonetes, disse Jim Ison, chefe do Departamento Polícia de Greenwood, em uma coletiva de imprensa.

Socorristas no local após o tiroteio no Greenwood Park Mall, em Indiana. Foto: Lee Klafczynski/The New York Times

Um homem de 22 anos, que estava carregando legalmente uma arma de fogo no shopping, matou o suspeito a tiros, acrescentou Irson.

Quatro das cinco pessoas baleadas eram do sexo feminino, acrescentou Ison. Uma menina de 12 anos é uma das duas pessoas feridas, que foi atendida em condições estáveis.

A polícia apreendeu uma mochila suspeita encontrada em um banheiro próximo da área, informou Ison. Os policiais foram ao shopping por volta das 6h da manhã.

O chefe Jim Ison, do Departamento de Polícia de Greenwood, fala com repórteres após um tiroteio em massa. Foto: Lee Klafczynski/The New York Times

“O verdadeiro herói do dia é o cidadão que legalmente portava uma arma de fogo naquela área de alimentação e foi capaz de parar o assaltante quase no instante de quando começou’', disse Ison.

É o último tiroteio noticiado no país em 2022. Escolas, igrejas, mercearias e um desfile de 4 de julho em Highland Park, Illinois, tornaram-se palcos deste tipo de tragédia nos últimos meses.

Não havia mais uma ameaça na área na noite de domingo, disse a polícia. Greenwood é um subúrbio ao sul de Indiana com cerca de 60 mil habitantes.

O prefeito Mark Myers pediu “orações pelas vítimas e nossa equipe de emergências”.

“Esta tragédia atinge o coração de nossa comunidade”, lamentou Myers. As autoridades disseram que mais detalhes do caso seriam divulgados nesta segunda-feira, 18. /AP