Apartamento de Rudy Giuliani, ex-advogado de Donald Trump, está à venda por US$ 6,5 milhões

O apartamento de Rudy Giuliani, ex-advogado de Donald Trump e ex-prefeito de Nova York, foi colocado à venda por US$ 6,5 milhões (cerca de R$ 31,7 milhões) em julho. Seu advogado, Adam Katz, apresentou um artigo sobre o apartamento listado para venda como um anexo para mostrar que Giuliani, 79 anos, “estava quase falido”.

O apartamento de Rudy Giuliani, ex-advogado de Donald Trump e ex-prefeito de Nova York, foi colocado à venda por US$ 6,5 milhões (cerca de R$ 31,7 milhões) Foto: AP Photo/Mary Altaffer

Isso aconteceu no início deste mês em uma audiência judicial em que advogados da Smartmatic, uma empresa de tecnologia eleitoral que processou Giuliani e a Fox News em 2021 por alegações falsas de fraude eleitoral, argumentaram que Giuliani estava usando seu estado financeiro como desculpa para não compartilhar documentos. “Há muitas contas que ele não está pagando, de uma conta de telefone de US$ 57 mil a valores significativamente maiores”, disse Katz na audiência. “Acho que isso é muito humilhante para o sr. Giuliani.”

O processo está entre vários assuntos legais que envolvem Giuliani. Na semana passada, ele se entregou em uma prisão em Atlanta por um caso de crime organizado contra o ex-presidente Donald Trump. Giuliani foi identificado como co-conspirador. As controvérsias deixaram manchas não apenas na reputação de Giuliani, mas também no apartamento. Ele foi revistado pelo FBI em 2021, ofuscando sua proximidade com o Nobu e Bergdorf Goodman.

Anos atrás, “era uma coisa muito positiva” para os compradores potenciais que Giuliani morava lá, disse Dolly Lenz, uma corretora de imóveis de luxo que teve várias propriedades listadas no cooperativo. “Todas as coisas muito boas atribuídas a ele morando no mesmo prédio”, disse ela. Mas, hoje, Lenz disse que “suspeitaria que seria muito diferente”.

A corretora da Sotheby’s que está atualmente listando o apartamento de Giuliani é Serena Boardman, que a revista New York chamou de “corretora das estrelas caídas” quando ela ficou encarregada de comercializar a propriedade de outro proprietário de má reputação — o apartamento de Bernie Madoff em Manhattan. Ela não respondeu aos pedidos de comentário.

Continua após a publicidade

O apartamento pré-guerra inclui “uma abundância de luz solar, tetos altos e belos pisos de madeira”, de acordo com o anúncio. O layout é “pensado e convidativo”. A sala de jantar é “ideal para um café da manhã tranquilo ou um jantar aconchegante”. Ah, e “animais de estimação são bem-vindos” neste prédio cooperativo.

Judith Giuliani, a ex-mulher de Giuliani, lembrou os dias de glória do apartamento, que coincidiram com o auge de Rudy Giuliani como um nome conhecido nacionalmente após o 11 de setembro. Em 2002, seu mandato como prefeito havia terminado, e ele embarcou em sua busca por um apartamento no Upper East Side enquanto estava hospedado em um hotel, relatou o New York Post na época. Judith Giuliani disse que ele queria um apartamento no último andar. Após algumas negociações, eles conseguiram o apartamento na 66th Street por US$ 4,77 milhões.

“Foi um lar para nós”, disse Judith Giuliani, 68 anos, que foi casada com Rudy Giuliani por 15 anos. “Ele era meu marido, e ele adorava voltar para casa”, disse ela. “Era um lugar onde ele ia para descansar.” Um dos principais atrativos do apartamento era que ele era “feito para receber”, disse Judith Giuliani. “A sala de jantar acomoda 40 pessoas”, disse ela. “As listas de convidados dos Giulianis eram igualmente impressionantes: os Kissingers, Vera Wang e George Pataki, entre outros, compareceram aos eventos”, disse ela.

Quando os arquitetos solicitaram a construção de uma nova adição de cobertura no topo do prédio, Rudy Giuliani tentou bloquear a construção. Em 2014, o Curbed relatou que Brian Morgenstern, advogado de Giuliani, disse que uma “cobertura em cima de uma cobertura em cima de uma cobertura” seria demais. A preocupação, por parte de Giuliani, talvez tenha sido porque na época seu apartamento estava no último andar, e ele não queria perder seu status de cobertura. “No momento em que o compramos, era uma cobertura. Era extremamente importante para Rudy que ele morasse em uma cobertura”, disse Judith Giuliani. A nova adição foi aprovada pela Comissão de Preservação de Marcos Históricos.

Em 2018, Judith Giuliani pediu o divórcio. Os negócios de Rudy Giuliani com Trump estavam bem encaminhados e a opinião pública começou a se voltar contra ele. “É triste saber que o herói do 11 de setembro se tornou um mentiroso”, disse Judith Giuliani ao Times em 2019, da batalha legal para conseguir do divórcio. Embora ela tenha decorado o apartamento e tenha boas lembranças de suas festas, “eu queria seguir em frente”, disse Judith Giuliani, que é representada pelo advogado Dror Bikel. “Ele era, afinal, o prefeito da cidade de Nova York, em um momento uma pessoa muito respeitada. Então, parecia lógico que ele teria aquele apartamento.”

Mas agora não é mais um “lar”, disse ela. Sua decisão de gravar um podcast na biblioteca em 2020 “me chocou”. E então veio a busca do FBI, como parte de uma investigação criminal em seus negócios na Ucrânia como advogado pessoal de Trump. “Não importa como as coisas terminaram, houve muitas, muitas, muitas lembranças felizes naquele apartamento”, disse Judith Giuliani.

Em um comunicado por e-mail, Ted Goodman, porta-voz de Giuliani, não comentou sobre a venda do apartamento. Ele disse que Giuliani ainda usa “sua espaçosa biblioteca” para gravar seu programa transmitido ao vivo, “O Prefeito da América Ao Vivo”. “Chocado? Estou chocado com o quão bem-sucedido se tornou nosso programa desde que começamos a transmiti-lo de sua casa em outubro”, disse Goodman./The New York Times