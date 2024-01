Apesar de vitória fácil nas primárias, Trump tem pontos fracos para eleição geral; entenda

Os eleitores de New Hampshire costumam ser escolhidos para desempenhar o papel de spoilers, alterando o roteiro de uma disputa pela indicação presidencial ao constranger o favorito. Na terça-feira, isso não aconteceu. Donald Trump derrotou facilmente Nikki Haley, uma vitória que provavelmente deslocará o foco da política de 2024 para seu esperado confronto em novembro com o Presidente Biden.

A vitória na terça-feira tornou Trump o primeiro candidato republicano não incumbente a vencer tanto as primárias de Iowa quanto as primárias de New Hampshire — e a vencer ambas com maioria dos votos. Ao fazer isso, Trump manteve um ritmo que lhe permitiria efetivamente garantir a indicação republicana mais rapidamente do que qualquer não incumbente anterior.

No entanto, na vitória, Trump estava longe de ser gracioso. No palco, ele estava irritado — irritado porque Haley, ex-embaixadora nas Nações Unidas e ex-governadora da Carolina do Sul, fez seus comentários pós-eleição antes dele e que tinham o tom de um discurso de vitória, irritado porque ela prometeu manter sua campanha contra todas as probabilidades. Trump estava petulante e desdenhoso, mal conseguindo desfrutar da clara vitória que havia conquistado. Quanto mais Haley levar a luta adiante, mais provável será irritá-lo.

Former president Donald Trump speaks during a primary night watch party Tuesday in Nashua, N.H. MUST CREDIT: Jabin Botsford/The Washington Post Foto: The Washington Post / The Washington Post

Tanto a campanha de Trump quanto a campanha de Biden estão ansiosas para ver a eleição geral se tornar mais nítida. Para Trump, livrar-se de seus rivais permite que ele se concentre na batalha à frente, em vez de continuar gastando tempo e dinheiro significativos em algo que parece ser uma conclusão previsível.

Para Biden, quanto mais cedo ele puder focar os eleitores na possibilidade de Trump retornar à Casa Branca, mais sua equipe acredita que os eleitores recuarão. A performance de Trump na terça-feira à noite foi exatamente o que esperam que ressoe cada vez mais com os eleitores.

Uma eleição geral entre Biden e Trump será desgastante. A maioria dos americanos deseja que sua escolha seja qualquer coisa, menos uma revanche de 2020. A eleição geral mais longa da história provavelmente não será lembrada por seu espírito inspirador. Mas poucas eleições tiveram apostas e significado tão grandes quanto as que estão por vir.

A eleição geral será incomum em outro aspecto importante. Haverá muito mais foco, a favor e contra, em Trump do que em Biden. Está na natureza de Trump se tornar o centro das atenções, e é do interesse de Biden permitir isso. Biden não tem sido uma presença enérgica, sendo visto por muitos de seus detratores como muito velho e fraco para buscar um segundo mandato. Em 2020, devido à pandemia, ele conseguiu ficar fora dos holofotes e deixar Trump se prejudicar. Será que essa dinâmica será a mesma desta vez?

As pessoas esperam na fila para votar nas primárias de New Hampshire, em 23 de janeiro de 2024. Foto: Matt McClain / The Washington Post

A corrida republicana se consolidou surpreendentemente rápido. Mesmo antes da primeira primária na terça-feira, o campo republicano, que já foi grande, foi reduzido a apenas dois candidatos, depois que o governador da Flórida, Ron DeSantis, antes visto como o concorrente mais forte de Trump, suspendeu inesperadamente sua campanha no domingo à tarde.

As pesquisas mostram que muitos eleitores veem Trump como mais capaz de lidar com a economia e mais forte para lidar com o aumento de imigrantes ilegais na fronteira EUA-México. A equipe de Biden quer que os americanos recordem outros aspectos da presidência e pós-presidência de Trump, desde suas mentiras sobre uma eleição roubada em 2020 até seu comportamento errático e sua retórica e apelos cheios de ressentimento.

Por mais forte que Trump tenha sido na disputa pela indicação, o balanço da eleição geral é muito menos positivo. Seus pontos positivos começam com sua base forte e leal. Seus apoiadores têm mostrado um entusiasmo extremo por ele. E embora tenha perdido por larga margem no voto popular em 2020, a mudança de cerca de 44.000 votos em estados decisivos poderia ter alterado o resultado no colégio eleitoral.

Isso aponta para uma batalha de eleição geral travada nas trincheiras de Michigan, Pensilvânia, Wisconsin, Geórgia, Arizona, Nevada e, possivelmente, Carolina do Norte. Também aponta para outra disputa potencialmente acirrada por uma maioria no colégio eleitoral.

First lady Jill Biden, President Biden, Vice President Harris and second gentleman Doug Emhoff during a campaign event in Manassas on Tuesday. MUST CREDIT: Salwan Georges/The Washington Post Foto: The Washington Post / The Washington Post

As desvantagens de Trump são significativas, começando pelas quatro acusações criminais e 91 acusações de crimes em tribunais estaduais e federais. A cronologia desses julgamentos permanece fluida, deixando em aberto a questão de se algum júri emitirá um veredicto antes da eleição. Os republicanos estão arriscando ao colocar suas esperanças de reconquistar a Casa Branca — sem mencionar a manutenção de sua estreita maioria na Câmara e a conquista do controle do Senado — nas mãos de Trump. Eles parecem alheios a isso.

Biden, também, é uma mistura de pontos fortes e fracos. Suas avaliações gerais de aprovação são extremamente baixas. Ele não conseguiu persuadir os eleitores a lhe dar crédito pelas partes da economia que parecem fortes. Ele é atormentado por reclamações sobre os altos preços da gasolina e dos alimentos, e sua idade, 81 anos, é motivo de preocupação até mesmo entre os eleitores que dizem apoiá-lo.

Seu maior trunfo é que seu provável oponente faz mais para motivar a base democrata e alguns independentes anti-Trump do que Biden mesmo faz. E se Biden estará na defensiva em relação à imigração, a menos que um acordo seja fechado em breve no Congresso, ele e os democratas estarão na ofensiva em relação ao aborto.

Os democratas buscarão tornar o aborto uma parte central da escolha no outono. Desde que a Suprema Corte revogou Roe v. Wade no verão de 2022, graças aos três juízes conservadores indicados por Trump, os republicanos têm sofrido nas urnas quando o tema é o foco das campanhas, e as medidas antiaborto têm falhado nas urnas.

A vitória de Trump em New Hampshire foi construída com base na força de sua margem entre os republicanos registrados no estado, mais um lembrete de seu sucesso ao longo dos últimos oito anos em consolidar um partido reformulado. Descobertas preliminares de pesquisas de saída de rede mostraram que, entre os republicanos registrados, sua margem sobre Haley era de quase 50 pontos percentuais.

Isso é uma grande razão, à medida que ele avançou para a indicação, para que mais e mais eleitos republicanos tenham se alinhado a ele. Eles se curvaram ao ex-presidente, apesar de quaisquer dúvidas privadas que possam ter sobre sua aptidão para a presidência, porque temem seus seguidores.

A candidata republicana à presidência, Nikki Haley, discursa durante uma festa da noite da eleição no Grappone Conference Center em Concord, New Hampshire, 23 de janeiro de 2024. Foto: Melina Mara / The Washington Post

Mas o apoio de Haley entre os eleitores independentes de New Hampshire aponta para um problema potencial para Trump na eleição geral. Na terça-feira, aqueles que se registraram para votar como indecisos apoiaram Haley por uma margem de 65% a 34%, de acordo com as descobertas preliminares das pesquisas de saída da rede. Ela também venceu a maioria dos eleitores com diplomas universitários, mas Trump obteve uma maioria ainda maior entre aqueles sem diplomas universitários.

Muitos daqueles no grupo de eleitores indecisos em New Hampshire antes se chamavam republicanos. Sua antipatia em relação ao ex-presidente será um problema para Trump no outono.

Haley falou aos seus apoiadores em Concord, New Hampshire, logo após o fechamento das urnas, declarando que a corrida republicana está longe de acabar e indicando que está ansiosa para entrar na próxima batalha, em seu estado natal. Mas o eleitorado da Carolina do Sul é muito mais conservador do que o de New Hampshire e, portanto, muito menos amigável a ela.

Isso a coloca em uma situação de constrangimento potencial nas mãos dos eleitores que a colocaram no governo, a menos que consiga agitar a disputa e conquistar os eleitores republicanos. Cada vez mais, ela estará sob pressão para sair da corrida.

DeSantis enfrentou a mesma pressão após Iowa, jurou continuar até a Carolina do Sul e além — e depois desistiu antes da votação começar em New Hampshire.

Apoiadores de Nikki Haley participam de sua festa eleitoral em Concord, New Hampshire, na noite de terça-feira, 23 de janeiro de 2024. Foto: Melina Mara / The Washington Post

Com Biden fora da cédula aqui e a corrida democrata despertando pouco interesse, a estratégia de Haley foi atrair o máximo possível de eleitores indecisos, muitos dos quais são hostis a Trump, para apoiarem sua candidatura.

Parte da semana passada, a campanha em New Hampshire foi uma pálida imitação das disputas passadas, com Haley começando suas atividades pós-Iowa lentamente, DeSantis muitas vezes ausente e Trump seguindo seu padrão de comícios limitados e pouco contato direto com os eleitores.

Após um início lento, Haley, impulsionada pela energia do governador Chris Sununu, seu apoiador mais proeminente, iniciou sua campanha tardiamente na semana passada e manteve um ritmo decididamente acelerado até terça-feira. Na noite de domingo e na noite de segunda-feira, ela atraiu grandes e entusiasmadas audiências em Exeter e Salem, sinal de um momentum que parecia estar se formando a seu favor.

As pesquisas, no entanto, continuavam contando outra história, a de uma favorita que continuava a manter uma liderança de dois dígitos. A esperança de Haley era reduzir isso para um dígito e pelo menos obter alguns direitos de se gabar saindo de New Hampshire. Ela não conseguiu, e enquanto ela considera suas opções nas semanas antes da primária da Carolina do Sul, Trump e Biden estarão planejando como derrotar um ao outro.