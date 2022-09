Apicultor real informou abelhas do Palácio de Buckingham sobre a morte da rainha Elizabeth II

A morte da rainha Elizabeth II foi o fato mais noticiado do mundo na quinta-feira, 8, mas algumas das súditas mais próximas da monarca, moradoras do Palácio de Buckingham, só foram avisadas do falecimento da rainha um dia depois.

Remontando uma tradição de séculos passados, o apicultor da família real, John Chapple, de 79 anos, foi incumbido da missão de informar às abelhas das colmeias mantidas no Palácio de Buckinghma e em Clarence House sobre a morte da rainha Elizabeth - e que o rei Charles III é seu novo mestre.

Cinco colmeias com cerca de 20 mil abelhas cada são mantidas em jardins do Palácio de Buckingham. Foto: Henry Nicholls/ REUTERS

Na última sexta-feira, 9, Chapple foi de colmeia em colmeia nas propriedades reais, amarrando fitas pretas em cada uma delas e entrando para fazer o aviso solene, em voz baixa.

“Você bate em cada colmeia e diz: ‘A senhora está morta, mas não vá. Seu mestre será um bom mestre para você'”, disse o apicultor real em entrevista ao jornal Daily Mail.

De acordo com a publicação britânica, o ritual começou atendendo a uma antiga superstição: de que não contar às abelhas sobre a mudança de dono faria com que elas não produzissem mais mel, abandonassem a colmeia ou até morressem.

Chapple, que é o apicultor real há 15 anos, toma conta de duas colmeias em Clarence House e cinco no Palácio de Buckingham, cada uma com cerca de 20 mil abelhas. Durante o verão, segundo ele, as colmeias chegam a ter 1 milhão de abelhas.