Apoiadores de Trump protestam contra operação do FBI em Mar-a-Lago

THE NEW YORK TIMES - Dezenas de apoiadores do ex-presidente dos EUA Donald Trump se reuniram do outro lado da rua em frente a Mar-a-Lago, residência particular de Trump em Palm Beach, Flórida, na noite de segunda-feira, 8, para protestar contra a operação do FBI que cumpriu um mandado de busca e apreensão no local.

Alguns dos apoiadores seguravam bandeiras da chapa Trump-Pence, da campanha de 2020, e outros usavam bonés vermelhos com a inscrição Make America Great Again - todos unidos pela raiva após a notícia da operação na casa do ex-presidente.

Trump anunciou que agentes do FBI estavam em sua casa na noite de segunda-feira, quando ele estava em Nova York. Segundo o ex-presidente, a operação ocorreu “sem aviso prévio”, e acusou, sem provas, os democratas de armar o “sistema de justiça” contra ele. “Depois de trabalhar e cooperar com as agências governamentais relevantes, este ataque não anunciado em minha casa não foi necessário ou apropriado”, declarou Trump em comunicado.

Apoiadores de Donald Trump protestam contra operação do FBI em frente à residência de Mar-a-Lago, em Palm Beach. Foto: Josh Ritchie/The New York Times - 08/08/2022

“Eles até invadiram o meu cofre!”, acrescentou, antes de comparar a operação do FBI ao famoso caso Watergate. “Qual é a diferença entre isso e Watergate, onde agentes invadiram o Comitê Nacional Democrata? Aqui, ao contrário, os democratas invadiram a casa do 45º Presidente dos Estados Unidos.”

O FBI e o Departamento de Justiça dos EUA não comentaram a operação oficialmente. O ex-presidente também não explicou o motivo da entrada dos agentes em sua casa. Mas em uma entrevista à Fox News, um dos filhos de Trump, Eric, afirmou que o mandado de busca estava relacionado a documentos presidenciais.

Manifestantes carregam bandeiras de Donald Trump durante protesto na Flórida. Foto: Marco Bello/ REUTERS - 08/08/2022

A resposta dos apoiadores foi quase imediata. Veículos se enfileiraram na South Ocean Boulevard, e as pessoas saíram de seus carros para expressar seu apoio - algumas em alto e bom som. Um carro tocava no som “We’re Not Gonna Take It” (“Nós não vamos aceitar isso”, em tradução livre), o hino do rock dos anos 80.

Elina Fandino, que mora do outro lado da Intracoastal Waterway, em West Palm Beach, disse que estava lá para apoiar o ex-presidente. Assim que soube da busca do FBI em Mar-a-Lago, “olhei para meu marido e disse: ‘Não pode ser’”. Ela e outros tiveram que deixar o local após a polícia lhes dizer que estavam em uma propriedade privada.

Trump afirmou que operação do FBI em sua casa foi comparável a Watergate. Foto: Josh Ritchie/ The New York Times - 08/08/2022

Jo Campbell, uma vizinha de Trump em Palm Beach, estava parada em sua rua onde os veículos faziam retorno. Ela estava pedindo que abaixassem o volume da música que estavam tocando. Alguns o fizeram. Outros a xingaram e se recusaram.

“Não tenho nenhum problema com as pessoas terem suas opiniões”, disse ela, apontando para o emblema de Mar-a-Lago em seu moletom e indicando que é membro do clube. Ela disse que estava principalmente preocupada com alguns de seus outros vizinhos. “Temos pessoas nesta rua que são vítimas de derrame, famílias com crianças, vítimas de câncer em tratamento.”