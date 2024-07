Após ataque, Trump desembarca em Nova Jersey e planeja passar a noite em clube de golfe particular

Pouco depois da meia-noite deste domingo, 14, o jato particular de Donald Trump pousou no Aeroporto Internacional Newark Liberty, em Nova Jersey. Trump foi alvo de um ataque a tiros durante um comício em Butler, Pensilvânia, neste sábado, 13.

Ex-presidente desembarca em Nova Jersey após ataque na Pensilvânia Foto: Reprodução/X/@margommartin

Em vídeo postado por uma assessora nas redes sociais, é possível observar o ex-presidente desembarcando, ao lado de agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos e escoltado por membros fortemente armados da equipe de contra-ataque da agência.

Trump planeja passar a noite no clube de golfe particular do qual é proprietário próximo a Bedminster, em Nova Jersey.

Mesmo após a tentativa de assassinato, Trump participará da Convenção Nacional Republicana na próxima semana, segundo a equipe de campanha. “O presidente Trump espera juntar-se a todos vocês em Milwaukee enquanto prosseguimos com a nossa convenção para nomeá-lo para servir como o 47º presidente dos Estados Unidos”, disse a sua campanha num comunicado. /AFP e AP