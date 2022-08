Após espetáculo militar em Taiwan, opções da China para conquistar a ilha se estreitam

THE NEW YORK TIMES - O espetáculo de 72 horas da China com mísseis, navios de guerra e caças cercando Taiwan foi projetado para criar um alerta contra o que Pequim vê como um desafio cada vez mais insistente, apoiado por Washington, às suas reivindicações sobre a ilha.

“Estamos mantendo um alto estado de alerta, prontos para a batalha o tempo todo, capazes de lutar a qualquer momento”, declarou Zu Guanghong, capitão da Marinha chinesa em um vídeo do Exército de Libertação Popular sobre os exercícios, programados para terminar ontem. “Temos a determinação e a capacidade de montar um doloroso ataque direto contra qualquer invasor que arruíne a unificação da pátria e não mostre misericórdia.”

Mas mesmo que a exibição de poder militar da China desencoraje outros políticos ocidentais a imitar a presidente da Câmara americana, Nancy Pelosi, que enfureceu Pequim ao visitar Taiwan, também reduz as esperanças de conquistar a ilha por meio de negociações.

Turistas mergulham em Liuqiu, uma ilha perto da costa sudoeste de Taiwan, a menos de 10 quilômetros dos exercícios militares da China Foto: Lam Yik Fei/The New York Times - 06.08.2022

As táticas de choque e medo de Pequim podem aprofundar o ceticismo em Taiwan de que a ilha possa chegar a um acordo pacífico e duradouro com o Partido Comunista Chinês, especialmente sob Xi Jinping como seu líder.

“Nada vai mudar após os exercícios militares, haverá um como este e depois outro”, disse Li Wen-te, um pescador aposentado de 63 anos em Liuqiu, uma ilha na costa sudoeste de Taiwan, menos de 10km dos exercícios da China.

“Eles estão intimidando como sempre”, disse ele, acrescentando um ditado chinês, “cavando fundo em solo macio”, que significa “dê-lhes uma polegada e eles levarão uma milha”.

Xi agora mostrou que está disposto a usar um bastão militar intimidador para tentar derrotar o que Pequim considera uma perigosa aliança entre a oposição taiwanesa e o apoio americano.

Exercícios militares chineses em seis zonas ao redor de Taiwan, que no domingo incluíram exercícios aéreos e marítimos conjuntos para aprimorar as capacidades de ataque aéreo de longo alcance, permitiram que os militares praticassem o bloqueio da ilha no caso de uma invasão.

Embora os exercícios estivessem programados para terminar no domingo em Taiwan, as autoridades taiwanesas não tinham certeza se seriam concluídos, e os militares chineses não declararam explicitamente sua conclusão até a noite de domingo.

Em face das pressões contínuas, as moedas políticas que a China usou para atrair Taiwan para a unificação podem ter ainda menos peso. Durante eras anteriores de melhores relações, a China deu boas-vindas aos investimentos, produtos agrícolas e artistas de Taiwan.

O resultado pode ser o aprofundamento da desconfiança mútua que alguns especialistas alertam pode, em um extremo, levar Pequim e Washington a um conflito total.

“Não é uma explosão amanhã, mas eleva a probabilidade geral de crise, conflito ou até guerra com os americanos por causa de Taiwan”, disse Kevin Rudd, ex-primeiro-ministro australiano que trabalhou anteriormente como diplomata em Pequim.

Diferenças

Taiwan nunca foi governada pelo Partido Comunista, mas Pequim sustenta que é histórica e legalmente parte do território chinês. As forças nacionalistas chinesas que fugiram para Taiwan em 1949 depois de perder a guerra civil também afirmaram por muito tempo que a ilha fazia parte de uma China maior que eles governavam.

Mas desde que Taiwan emergiu como uma democracia na década de 90, um número crescente de seu povo se vê como muito diferente em valores e cultura da República Popular da China. Esse ceticismo político em relação à China autoritária persistiu e até se aprofundou à medida que os laços econômicos de Taiwan com o continente se expandiram.

“A atratividade dos benefícios na política chinesa de Taiwan – incentivos econômicos – agora caiu para seu ponto mais baixo desde o fim da Guerra Fria”, disse Wu Jieh-min, cientista político da Academia Sinica, a principal academia de pesquisa de Taiwan.

“A carta na manga que possui atualmente é aumentar as ameaças militares a Taiwan passo a passo e continuar os preparativos militares para o uso da força até que, um dia, uma ofensiva militar em grande escala em Taiwan se torne uma opção favorável”, disse ele.

Desde o final da década de 70, Deng Xiaoping e outros líderes chineses tentaram persuadir Taiwan a aceitar a unificação sob uma estrutura de “um país, dois sistemas” que prometia autonomia em leis, religião, política econômica e outras áreas, desde que a ilha aceitasse a soberania chinesa.

Mas em Taiwan cada vez mais democrática, poucos se veem como futuros cidadãos chineses orgulhosos. O apoio às propostas de Pequim caiu ainda mais depois de 2020, quando a China impôs uma repressão a Hong Kong, corroendo as liberdades prometidas à ex-colônia britânica sob sua própria versão da estrutura.

Xi continuou a prometer a Taiwan um acordo “um país, dois sistemas” e pode voltar a oferecer incentivos econômicos e políticos a Taiwan, se puder influenciar as eleições presidenciais da ilha no início de 2024.

A atual presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, deve renunciar após o término de seu segundo mandato aquele ano. E um potencial sucessor de seu Partido Democrático Progressista, que rejeita o princípio “uma China” e favorece a independência, pode ser mais combativo em relação a Pequim.

Taiwaneses celebram Dia Nacional em Taipei; pouco apetite pela unificação nos termos da China Foto: Lam Yik Fei/The New York Times -10.10.2021

Nos anos após essa eleição, os líderes da China provavelmente “querem mostrar alguns avanços substantivos em Taiwan, não necessariamente a unificação, mas alguns resultados lá”, disse Wang Hsin-hsien, professor da Universidade Nacional Chengchi, em Taipei, que estuda política chinesa. “Xi Jinping é o tipo de homem que retribui a inimizade com vingança e retribui a bondade. Mas quando se vinga, o pagamento é em dobro.”

Um enigma que paira sobre Taiwan é se Xi tem um cronograma em mente. Ele sugeriu que sua visão do “rejuvenescimento” da China em uma potência global próspera, poderosa e completa depende da unificação com Taiwan. O rejuvenescimento, ele disse, será alcançado em meados do século, então alguns veem esse tempo como o limite externo para suas ambições em Taiwan.

“Agora temos um fusível de 27 anos que pode ser de queima lenta ou rápida”, disse Rudd, ex-primeiro-ministro australiano que agora é presidente da Asia Society, citando a data de meados do século. “A hora de se preocupar é no início dos anos 2030, porque você está mais perto da zona de contagem regressiva para 2049, mas também está na vida política de Xi Jinping.”

Em um discurso de definição de agenda sobre a política de Taiwan em 2019, Xi reafirmou que a China espera se unificar pacificamente com Taiwan, mas não descarta a possibilidade de usar a força.

Um avião de guerra taiwanês pousa em uma base em Hualien, Taiwan Foto: Lam Yik Fei/The New York Times - 07.08.2022

Ele também pediu para explorar maneiras de atualizações para o arranjo de “um país, dois sistemas” para Taiwan, e o governo chinês designou acadêmicos para o projeto. Tais planos, disse Xi, “devem considerar plenamente as realidades de Taiwan e também conduzir a uma ordem e estabilidade duradouras em Taiwan após a unificação”.

“Continuo a acreditar que a capacidade militar está, em primeiro lugar, calibrada neste momento”, disse Willian Klein, ex-diplomata dos EUA em Pequim que agora trabalha para a FGS Global, uma empresa de consultoria, referindo-se ao crescimento da China. “Sua estratégia é estreitar o universo possível de resultados até o ponto em que seu resultado preferido se torne realidade.”

Mas as propostas que os estudiosos chineses apresentaram sobre Taiwan destacam o abismo entre o que Pequim parece ter em mente e o que a maioria dos taiwaneses poderia aceitar.

Os estudos chineses propõem o envio de oficiais chineses para manter o controle em Taiwan, especialmente se Pequim conquistar pela força; outros dizem que a China deve impor uma lei de segurança nacional a Taiwan – como a que impôs a Hong Kong em 2020 – para punir os oponentes do domínio chinês.

“Deve-se reconhecer que governar Taiwan será muito mais difícil do que Hong Kong, seja em termos de extensão geográfica ou condições políticas”, escreveu Zhou Yezhong, um proeminente professor de direito da Universidade de Wuhan em um recente “Esboço para a unificação da China”, que ele co-escreveu com outro acadêmico.

A sociedade taiwanesa, escreveram, deve ser “re-significada” para abraçar os valores oficiais chineses e “transformar fundamentalmente o ambiente político que há muito foi moldado pelas ideias da ‘independência de Taiwan’”.

O embaixador da China na França, Lu Shaye, disse em uma entrevista na televisão na semana passada que o povo de Taiwan sofreu uma lavagem cerebral por ideias pró-independência.

“Tenho certeza de que, desde que sejam reeducados, o público taiwanês voltará a ser patriota”, disse ele na entrevista compartilhada no site de sua embaixada. “Não sob ameaça, mas por meio de reeducação.”

Pesquisas com taiwaneses mostram que muito poucos têm apetite pela unificação nos termos da China. Na última pesquisa de opinião da Universidade Nacional de Chengchi, 1,3% dos entrevistados eram a favor da unificação o mais rápido possível, 5,1% queriam a independência o mais rápido possível. O restante queria principalmente alguma versão do status quo ambíguo.

“Estimo nossa liberdade de expressão e não quero ser unificado pela China”, disse Huang Chiu-hong, de 47 anos, dona de uma loja que vende palitos fritos de massa trançada, um lanche local, em Liuqiu, a ilha de Taiwan.

Ela disse que tentou ver o Exército Popular de Libertação em ação por curiosidade, mas não viu nada em um pavilhão com vista para o mar. “Parece que algumas pessoas estão preocupadas”, disse ela. “Para mim, é apenas um pequeno episódio na vida comum dos taiwaneses.”