Rússia ataca portos da Ucrânia após suspender acordo de grãos

A Rússia atacou portos da Ucrânia com mísseis na madrugada desta terça-feira, 18, um dia após Moscou suspender o acordo que permitia a exportação de grãos da região mesmo em meio ao conflito.

O pacto - negociado pelas Nações Unidas e pela Turquia em julho passado - visava aliviar uma crise global de alimentos, permitindo que os grãos ucranianos bloqueados pelo conflito Rússia-Ucrânia fossem exportados com segurança.

A Força Aérea da Ucrânia informou que a Rússia usou drones e mísseis balísticos para atingir alvos nas regiões sul e leste do país. Não há informações sobre feridos. A onda de ataques de drones e mísseis russos na costa sul da Ucrânia danificou a infraestrutura portuária e industrial.

Seis mísseis Kalibr “lançados das águas do Mar Negro contra Odessa” foram destruídos pela defesa antiaérea, disse o comando sul do exército ucraniano em um comunicado. Além disso, 21 drones explosivos Shahed, de fabricação iraniana, foram neutralizados “em sua aproximação do mar para a região de Odessa”, disse.

Parte de um míssil de cruzeiro russo Kalibr é visto em um prédio danificado durante um ataque de mísseis e drones russos, em meio ao ataque da Rússia à Ucrânia, em Odesa Foto: Forças Armadas da Ucrânia/Reuters

“Infelizmente, os restos dos mísseis derrubados e a onda de choque da derrubada danificaram a infraestrutura portuária e várias casas particulares”, acrescentou, sem especificar em que cidade isso ocorreu. Um homem idoso foi ferido em sua casa e estava recebendo tratamento, disse ele.

A região de Odessa, no Mar Negro, abriga os principais terminais marítimos para o acordo de exportação de grãos ucranianos entre Kiev e Moscou, que expirou na segunda-feira.

O governador de Mikolaiv, Vitaliy Kim, também disse que uma “instalação industrial” foi atingida pelo ataque na capital homônima da região no sul da Ucrânia. O impacto não causou vítimas, mas provocou um incêndio que já foi extinto, acrescentou.

A cidade também está localizada perto do Mar Negro, a cerca de 170 quilômetros da península da Crimeia, anexada por Moscou. As forças russas têm atacado Mikolaiv com frequência desde o início da invasão em fevereiro de 2022.

Anteriormente, o porta-voz militar da região de Odessa havia alertado sobre a ativação das defesas antiaéreas na área. A Rússia está “atacando o sul da Ucrânia com ataques de drones”, concordou o chefe da administração militar da região, Oleg Kiper, no Telegram.

Alertas de ataques aéreos também foram anunciados nas regiões de Mikolaiv, Kherson, Zaporiyia, Donetsk, Kharkov, Dnipropetrovsk, Poltava, Kirovograd e Cherkasy.

A invasão russa levou ao bloqueio dos portos na costa do Mar Negro da Ucrânia, um dos principais produtores de grãos do mundo, causando grandes tensões no mercado mundial de alimentos.

O acordo assinado em julho de 2022 com a Rússia permitiu novamente o trânsito de grãos, mas Moscou se recusou a renová-lo, alegando que a parte que garantia suas exportações de alimentos e fertilizantes não estava sendo honrada./AFP