Após recontagem de votos, candidato apoiado por Trump vence primárias republicanas na Pensilvânia

O médico Mehmet Oz, apoiado pelo ex-presidente Donald Trump, venceu as eleições primárias do Partido Republicano para o Senado na Pensilvânia nesta sexta-feira, 3, após uma recontagem dos votos. Seu adversário, o empresário David McCormick, admitiu a derrota com a recontagem em andamento ao reconhecer que não teria votos suficientes para alcançar Oz na disputa.

Segundo o instituto de pesquisa americano Edison Research, a vitória foi por uma margem apertada de 916 votos. Agora, Mehmet Oz enfrenta o democrata John Fetterman nas eleições de meio de mandato, marcadas para o dia 8 de novembro.

A disputa é crucial para as esperanças republicanas de recuperar o controle do Senado, hoje sob o comando dos democratas. “Estou ansioso para fazer campanha em todos os cantos pelos próximos cinco meses para ganhar o apoio de todos os habitantes da Pensilvânia”, disse Oz nesta sexta-feira.

Imagem mostra David McCormick (esquerda) e Mehmet Oz (direita), candidatos republicanos ao Senado na Pensilvânia. Oz venceu primárias após recontagem de votos Foto: AP / AP

Os democratas têm uma chance melhor de manter sua maioria no Senado, mas para isso precisarão ter um bom desempenho em corridas, inclusive na Pensilvânia.

A derrota de David McCormick foi admitida cinco dias antes dos resultados completos da recontagem de votos serem divulgados. Em um pronunciamento nesta sexta-feira, ele afirmou que não teria votos suficiente para alcançar Oz. “Farei minha parte para tentar unir republicanos e pensilvânicos por sua candidatura, por sua indicação ao Senado”, declarou.

Trump apoiou mais de 190 candidatos nas disputas de meio de mandato, tentando solidificar seu status como o principal líder do Partido Republicano, mas suas escolhas não prevaleceram em todos os casos. Os candidatos do ex-presidente perderam as primárias em Idaho, Nebraska, Carolina do Norte e, mais recentemente, na Geórgia.

Oz é mais conhecido como apresentador do programa de TV diurno “The Dr. Oz Show” e ganhou o apoio de Trump em abril, depois que a escolha anterior do ex-presidente desistiu da candidatura. No início da campanha, o médico foi criticado pelos apoiadores da linha dura de Trump, que desconfiavam dos seus posicionamentos sobre armas, aborto e outras questões republicanas centrais. Oz respondeu com uma campanha que focou no apoio de Trump como uma prova do seu conservadorismo. /AP, REUTERS, NYT