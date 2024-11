Apresentador da Fox News Pete Hegseth é indicado por Trump para secretário de Defesa dos EUA

Hegseth, de 44 anos, é coapresentador do programa Fox & Friends Weekend do Fox News Channel e colaborador da rede desde 2014. Ele também é autor do livro The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free.

O indicado para secretário de Defesa era um capitão de infantaria na Guarda Nacional do Exército e serviu no exterior no Afeganistão, Irã e Baía de Guantánamo. Ele era anteriormente chefe do grupo financiado por Koch, Concerned Veterans for America.