Como está a apuração das Eleições dos EUA no Mississippi? Veja mapa em tempo real

As urnas abrem às 7h no horário local (10h no horário de Brasília) e fecham às 19h (22h no horário de Brasília). Em 2020, cerca de 60% do total de votos emitidos foram relatados até a meia-noite, horário do leste dos EUA. O Estado não atingiu 100% até cerca de 8h30 daquela quinta-feira.

Siga a apuração completa nos Estados Unidos