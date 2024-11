Como está a apuração das Eleições nos EUA em Nebraska? Veja mapa em tempo real

Nebraska é considerado um Estado republicano e Donald Trump deve vencer com uma margem confortável de votos, mas uma regra eleitoral diferente de outros Estados americanos faz com que Nebraska seja importante para o pleito.

O Estado tem cinco delegados no colégio eleitoral. Dois desses delegados vão para o candidato que ganhar no voto popular. Os outros três são divididos entre quem ganhar em cada um dos três distritos de Nebraska, com um delegado para quem vencer em cada distrito.