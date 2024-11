Como está a apuração das Eleições dos EUA no Arkansas? Veja mapa em tempo real

Arkansas é um Estado tradicionalmente republicano. Nas eleições presidenciais de 2020, Trump obteve 62% dos votos contra 35% de Joe Biden. O Estado conta com 6 votos no colégio eleitoral.

A votação presencial no Dia da Eleição termina às 19h30 no horário local (22h30 do horário de Brasília). A grande maioria dos votos neste Estado é contada na noite da eleição.