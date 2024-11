Como está a apuração das Eleições dos EUA na Carolina do Sul? Veja mapa em tempo real

O Estadão acompanha em tempo real como está a apuração das eleições presidenciais nos Estados Unidos em cada um dos estados. Donald Trump e Kamala Harris correm atrás de pelo menos 270 votos do colégio eleitoral para conquistarem a Casa Branca nesta terça-feira, 5.

Abaixo, veja como está a apuração na Carolina do Sul em mapa da Associated Press (AP):

O Estado é tradicionalmente republicano. Nas eleições de 2020, Trump venceu 55% dos votos, contra 43% para Biden.

A votação encerra às 19h do horário local (21h de Brasília). O Estado geralmente consegue concluir suas eleições em uma noite. Nas eleições gerais desde 2014, a Carolina do Sul não adicionou mais do que cerca de 5% de seus votos após o Dia da Eleição.