Como está a apuração das Eleições dos EUA em Illinois? Veja mapa em tempo real

O Estadão acompanha em tempo real como está a apuração das eleições presidenciais nos Estados Unidos em cada um dos estados. Donald Trump e Kamala Harris correm atrás de pelo menos 270 votos do colégio eleitoral para conquistarem a Casa Branca nesta terça-feira, 5.

Abaixo, veja como está a apuração em Illinois em mapa da Associated Press (AP):

Illinois é um Estado tradicionalmente democrata. Nas eleições presidenciais de 2020, Joe Biden venceu com 58% dos votos em relação aos 41% de Donald Trump. O Estado conta com 19 votos no colégio eleitoral.

Adesivos com a frase 'Eu votei' foram distribuídos no segundo dia de votação antecipada em Chicago, Illinois. Foto: Kamil Krzaczynski/AFP